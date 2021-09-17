Вертолітні екскурсії в Запоріжжі: неймовірне відео про новий формат туристичного атракціону

Авіакомпанія "Мотор Січ" відновлює екскурсійні польоти над Запоріжжям з 18 вересня. Це унікальний шанс побачити місто з висоти пташиного польоту на власні очі. До пригоди запрошують усіх охочих, старших за 6 років.

Екскурсії проводитимуться щосуботи за сприятливих погодних умов. Максимальна кількість пасажирів одного польоту – 6 осіб.

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Погляд на місто з гвинтокрила

Екскурсії проводять на маленькому маневровому вертольоті МІ-2. Місце посадки та злету розташоване в центрі міста – біля каскаду фонтанів "Райдуга".

Вартість квитків:

для дітей від 5 до 12 років – 600 гривень;

дорослий – 800 гривень.

Діти до 5 років до польотів не допускаються навіть у супроводі дорослих.

Екскурсія триває лише 10 хвилин, але дарує незабутні враження та чудовий настрій. З висоти пташиного польоту можна насолодитися красою пейзажів, ландшафтом річки Дніпро та історичних місць Запорізького краю.

Незабутня вертолітна екскурсія: відео