Поки море ще тепле: у вересні можна побачити Хорватію всього за 2 тисячі гривень

Хорватія – це один з найдорожчих пляжних напрямків Європи. Влітку ціни на проживання та харчування у цій країні "кусаються", але у вересні є чудова можливість зекономити хоча б на перельоті.

Наразі у Хорватії триває оксамитовий сезон – море ще тепле, дні сонячні, але не такі спекотні, як влітку, а туристів на пляжах вже менше. Тож це ідеальний час, щоб застрибнути в останній вагон і спланувати вигідну відпустку біля моря. Детальніше розповість 24 Канал.

Чому зараз варто спланувати подорож у Хорватію?

Вартість перельоту зазвичай становить чималу частину бюджету, але зараз є особливо вигідні квитки у прибережне хорватське місто Рієка з польського Вроцлава. Виліт 10 вересня і повернення 16 вересня обійдеться всього у 2 061 гривню. Щоправда, у цю вартість не входить додаткова ручка поклажа чи багаж, але можна спакувати усі речі у рюкзак і полетіти на море за копійки.



Вартість перельоту з Вроцлава у Рієку і назад / Скриншот з kiwi.com

Що цікавого побачити у Рієці?

Окрім відпочинку на затишних пляжах з кришталево чистою водою, у Рієці є ще чимало цікавого для туристів. Наприклад, фортеця Трсат – замок на пагорбі, з якого відкривається чудовий краєвид на всю Кварнерську затоку. Ввечері та вдень варто прогулятися головною вулицею міста – Корзо. Тут є красива історична архітектура, багато колоритних ресторанів та сувенірні магазини. Історичний символ Рієки – міська вежа з годинником на вулиці Корзо.

Крім того, з Рієки можна вирушити на екскурсію у Національний парк Плітвіцькі озера. На сервісі GetYourGuide вартість одноденного туру становить близько 5 тисяч гривень з людини. Або ж можна поплисти човном на острів Крк і сусідні, що коштуватиме від 2 тисяч гривень.



Міська годинникова вежа у Рієці / Фото Denise S

Куди ще можна полетіти на море за копійки?

Полетіти дешево на море можна не тільки у Рієку. Раніше ми розповідали про 3 напрямки, де переліт туди й назад з Польщі обійдеться менше як у 100 доларів. У Хорватії можна також відвідати Дубровнік – квитки на 10 – 17 вересня коштують всього 3 095 гривень. Щоправда, виліт і приліт з різних міст – Познань і Вроцлав відповідно.

Також дешеві квитки на літак є на італійський острів Сицилія, де пляжний сезон триває навіть у жовтні, та у Чорногорію.