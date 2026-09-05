Оксамитовий сезон – це найкомфортніший період для відпустки на березі моря. Детальніше про нього розповість 24 Канал.

Чому на море варто їхати в оксамитовий сезон?

Море восени залишається теплим

На перший погляд здається логічним: якщо температура повітря падає, вода теж повинна швидко охолонути. Але море працює трохи інакше.

Вода нагрівається і охолоджується повільніше, ніж суша. Протягом червня, липня та серпня вона поступово накопичує сонячне тепло, тому навіть після того, як дні стають коротшими, море продовжує зберігати значну частину цього запасу.

Через це у багатьох популярних середземноморських напрямках вересень залишається повноцінним місяцем для купання. А в окремих регіонах комфортна температура води зберігається й у жовтні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Повітря стає комфортнішим

Ще одна особливість оксамитового сезону – зміна температури повітря. У липні та серпні на півдні Європи денна спека стає виснажливою. Для пляжу вона ще підходить, але якщо хочеться гуляти, їздити на екскурсії, оглядати міста чи багато часу проводити на відкритому повітрі, висока температура є додатковим випробуванням.

У вересні спека поступово спадає. Дні все ще можуть бути сонячними й теплими, але температура дозволяє комфортно поєднувати пляжний відпочинок з активними прогулянками. Саме це поєднання робить оксамитовий сезон особливо привабливим для тих, хто не хоче провести всю відпустку на лежаку.



В оксамитовий сезон прогулянки стають комфортнішими / Фото Depositphotos

Літні натовпи потроху зникають

Причина меншої кількості відпочивальників доволі проста. У вересні закінчуються шкільні канікули, дорослі повертаються на роботу, а тому багато сімей вже просто не можуть поїхати на море. У результаті курорти, які ще кілька тижнів тому були переповнені, стають значно спокійнішими.

Це особливо помітно на популярних пляжах. У серпні туристам доводиться приходити раніше, щоб зайняти хороше місце, стояти в чергах до ресторанів і миритися з великою кількістю людей довкола. У вересні простору стає більше.

Причому йдеться не лише про пляжі. Менше навантаження отримують дороги, громадський транспорт, музеї та туристичні пам'ятки.

Дешевші ціни

Зменшення попиту призводить і до зменшення цін. Коли літній ажіотаж зникає, готелі починають пропонувати номери за нижчими тарифами. Це стосується й цін у самому курорті – оренда автомобіля, квитки у музеї та вартість екскурсії можуть подешевшати.

Саме тому тревел-експерти часто радять розглядати вересень як альтернативу серпневій відпустці, особливо якщо турист має можливість подорожувати без прив'язки до шкільних канікул.



Відпустка з дітьми / Фото Depositphotos

Які недоліки можуть бути у відпочинку в оксамитовий сезон?

Попри всі переваги, осіння поїздка на море не гарантує ідеальної погоди. Вересень – це вже перехідний сезон. На деяких курортах можуть траплятися дощові або вітряні періоди, а ближче до жовтня погода стає менш передбачуваною. Тривалість світлового дня також скорочується.

Крім того, варто дивитися не лише на середню температуру повітря, а й на температуру моря та статистику опадів конкретного курорту. Різниця між островом на півдні Середземномор'я і курортом на півночі може бути дуже відчутною.

Якщо головна мета подорожі – гарантоване щоденне купання, краще обирати початок або середину вересня і напрямки, де теплий сезон триває довше. У жовтні на деяких європейських курортах погода вже може не підійти для довгого купання.