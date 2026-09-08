Сейчас в Хорватии продолжается бархатный сезон – море еще теплое, дни солнечные, но не такие жаркие, как летом, а туристов на пляжах уже меньше. Поэтому это идеальное время, чтобы успеть на последний поезд и спланировать выгодный отдых у моря. Подробнее расскажет 24 Канал.

Почему сейчас стоит спланировать поездку в Хорватию?

Стоимость перелета обычно составляет значительную часть бюджета, но сейчас есть особенно выгодные билеты в прибрежный хорватский город Риека из польского Вроцлава. Вылет 10 сентября и возвращение 16 сентября обойдутся всего в 2 061 гривну. Правда, в эту стоимость не входит дополнительная ручная кладь или багаж, но можно упаковать все вещи в рюкзак и полететь на море за копейки.



Стоимость перелета из Вроцлава в Риеку и обратно / Скриншот с kiwi.com

Что интересного посмотреть в Риеке?

Помимо отдыха на уютных пляжах с кристально чистой водой, в Риеке есть еще много интересного для туристов. Например, крепость Трсат – замок на холме, с которого открывается великолепный вид на весь Кварнерский залив. Вечером и днем стоит прогуляться по главной улице города – Корзо. Здесь можно увидеть красивую историческую архитектуру, множество колоритных ресторанов и сувенирных магазинов. Исторический символ Риеки – городская башня с часами на улице Корзо.

Кроме того, из Риеки можно отправиться на экскурсию в Национальный парк Плитвицкие озера. На сервисе GetYourGuide стоимость однодневного тура составляет около 5 тысяч гривен с человека. Или же можно отправиться на лодке на остров Крк и соседние острова, что обойдется от 2 тысяч гривен.

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Городская часовая башня в Риеке / Фото Denise S

Куда еще можно полететь на море за копейки?

Полететь на море недорого можно не только в Риеку. Ранее мы рассказывали о 3 направлениях, где перелет туда и обратно из Польши обойдется менее чем в 100 долларов. В Хорватии можно также посетить Дубровник – билеты на 10 – 17 сентября стоят всего 3 095 гривен. Правда, вылет и прилет из разных городов – Познань и Вроцлав соответственно.

Также есть дешевые авиабилеты на итальянский остров Сицилия, где пляжный сезон длится даже в октябре, и в Черногорию.