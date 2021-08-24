Ціні коливатимуться в залежності від попиту: від кількості туристів, що вже перебувають в місті, дня тижня, сезону тощо.

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Плата за вхід в місто

Питання плати за вхід у місто лишається спірним та відкритим. Про це велися дискусії багато років, допоки пандемія не зупинила туризм в цілому.

За вхід до Венеції доведеться викласти від 90 до 300 гривень. Від сплати будуть звільнені:

місцеві жителі;

родичі мешканців;

туристи, які забронювали номер у готелі Венеції.

На основних під'їзних шляхах до історичного центру планують встановити турнікети.

Проте існує й контрдумка в уряді Венеції, що тоді місто перетвориться на "парк розваг". Через це доцільніше обмежити вхід до багатолюдних районів, наприклад, до Площі Сан-Марко.

До слова, у липні 2021 року уряд заборонив вхід великим круїзним лайнерам до Венеціанської лагуни. На цей крок наважилися, аби вберегти історичний центр від надмірної кількості гостей.