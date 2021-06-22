Великий Бар'єрний риф внесуть до списку ЮНЕСКО: сподіваються захистити від змін клімату

Глобальне потепління може знищити Великий Бар'єрний риф біля Австралії. Щоб його врятувати, ЮНЕСКО хоче нести природний об'єкт до списку Всесвітньої спадщини.

Про це мовиться у звіті ООН про кліматичні зміни. Там вважають, що уряд Австралії не доклав достатньо зусиль для порятунку рифу.

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Яка ситуація в Австралії

В ЮНЕСКО вважають, що Великому Бар'єрному рифу загрожує небезпека. Щоб знизити ризик руйнації екосистеми, його хочуть внести до списку об'єктів світової спадщини, яким "загрожує небезпека" через збитки, які він зазнав.

Але уряд Австралії обурений, оскільки таке рішення вплине на туристичну галузь острівної країни.

Зміна клімату є найбільшою загрозою для всіх рифових екосистем світу ... і існує 83 природні об'єкти Світової спадщини, які стикаються із загрозою зміни клімату, тому не чесно просто виділяти Австралію,

– сказала міністр охорони навколишнього середовища Суссан Лей.

Вона додала, що це рішення є політично вмотивованим від одного з членів комітету ЮНЕСКО. Тому Австралія оскаржуватиме цей висновок.

Великий Бар'єрний риф – це природна система протяжністю понад 2,3 тисячі кілометрів уздовж північно-східного узбережжя Австралії. Деякі його частини потрапили до списку ЮНЕСКО у 1981 році. Проте зараз мовиться про те, щоб внести цей об’єкт повністю, без виключень. Але важливим видом економічної діяльності в регіоні є туризм – він приносить близько 3 мільярдів доларів США на рік в бюджет Австралії.