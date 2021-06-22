Об этом говорится в отчете ООН о климатических изменениях. Там считают, что правительство Австралии не приложил ни достаточно усилий для спасения рифа.

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Какая ситуация в Австралии

В ЮНЕСКО считают, что Большом Барьерном рифа угрожает опасность. Чтобы снизить риск разрушения экосистемы, его хотят внести в список объектов мирового наследия, которым "угрожает опасность" из-за убытков, которые он получил.

Но правительство Австралии возмущен, поскольку такое решение повлияет на туристическую отрасль островной страны.

Изменение климата является самой большой угрозой для всех рифовых экосистем мира ... и существует 83 природные объекты Всемирного наследия, которые сталкиваются с угрозой изменения климата, поэтому честно просто выделять Австралию,

– сказала министр охраны окружающей среды Суссан Лэй.

Она добавила, что это решение является политически мотивированным от одного из членов комитета ЮНЕСКО. Поэтому Австралия оспаривать его.

Обратите внимание! Большой Барьерный риф – это естественная система протяженностью более 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии. Некоторые его части попали в список ЮНЕСКО в 1981 году. Однако сейчас говорится о том, чтобы внести этот объект полностью, без исключений. Но важным видом экономической деятельности в регионе туризм – он приносит около 3 миллиардов долларов США в год в бюджет Австралии.