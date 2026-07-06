У Карпатах є скельний масив, який нагадує дві велетенські призми: де він розташований

Карпати приховують чимало місць, про які знають далеко не всі туристи. Серед них є скельний масив із незвичною формою, дикими краєвидами та панорамами, що відкриваються лише з окремих маршрутів. Саме сюди варто звернути увагу тим, хто шукає менш людні куточки гір.

Великі Кізли – це мальовничий скельний масив в українських Карпатах, розташований у Верховинському районі Івано-Франківської області. Він лежить у межах Карпатського національного природного парку та простягається паралельно до гори Шпиці. Разом із сусідніми Малими Кізлами цей хребет формує незвичайний гірський ландшафт, який вирізняється своїм рельєфом і природною красою.

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Чим особливі Великі Кізли?

Як повідомляють у Krasoty.zemli, скельний масив Великі Кізли має висоту близько 1730 метрів над рівнем моря. Він розташований паралельно до гори Шпиці, висота якої становить 1863 метри. На північному заході від Шпиць розташована велика котловина гори Данціжа, яку з обох боків обмежують хребти Великі та Малі Кізли.

Як виглядає скельний масив / krasoty.zemli

Найкраще побачити Великі та Малі Кізли можна зі стежки маршруту №03 "Несамовите – Шпиці". Саме звідси добре помітна незвичайна форма скельного масиву. З певного ракурсу Великі та Малі Кізли нагадують дві велетенські тригранні призми, які розташовані паралельно одна до одної.

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Якою є природа цього місця?

Хребет Великі Кізли та долина під ним залишаються порівняно дикими. Тут майже немає туристичних стежок, тому місцевість зберегла свій природний характер. Серед рослинності переважають сосна альпійська та ялівець, які добре пристосовані до гірських умов і доповнюють суворий, але мальовничий краєвид цього карпатського масиву.