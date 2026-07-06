Большие Кизлы – это живописный скалистый массив в украинских Карпатах, расположенный в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Он находится в пределах Карпатского национального природного парка и простирается параллельно горе Шпицы. Вместе с соседними Малыми Кизлами этот хребет формирует необычный горный ландшафт, который отличается своим рельефом и природной красотой.

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Чем особенны Большие Кизлы?

Как сообщают в Krasoty.zemli, скалистый массив Большие Кизлы имеет высоту около 1730 метров над уровнем моря. Он расположен параллельно горе Шпицы, высота которой составляет 1863 метра. К северо-западу от Шпиц расположена большая котловина горы Данцижа, которую с обеих сторон ограничивают хребты Великие и Малые Кизлы.

Как выглядит скальный массив / krasoty.zemli

Лучше всего увидеть Большие и Малые Кизлы можно с тропы маршрута №03 "Несамовите – Шпицы". Именно отсюда хорошо заметна необычная форма скального массива. С определенного ракурса Большие и Малые Кизлы напоминают две гигантские трехгранные призмы, расположенные параллельно друг другу.

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Какова природа этого места?

Хребет Великие Кизлы и долина под ним остаются относительно дикими. Здесь почти нет туристических троп, поэтому местность сохранила свой природный облик. Среди растительности преобладают альпийская сосна и можжевельник, которые хорошо приспособлены к горным условиям и дополняют суровый, но живописный пейзаж этого карпатского массива.