Пілот літака відмовився пускати людей на борт. Він пояснив, що запізнюється на 1,5 години та полетів.

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Ryanair знову лишив пасажирів в аеропорту

На рейс Ґданськ – Бургас не потрапили 30 пасажирів. Одночасно відбувалась реєстрація одразу на 3 рейси авіакомпанії Ryanair. А обслуговували їх лише 3 працівників. Хоча люди приїхали завчасно, швидко здати багаж та пройти контроль їм не вдалося.

Працівники аеропорту запевняли людей, що літак без них не полетить, але сталося інакше. Вже безпосередньо перед входом капітан літака повідомив, що рейс затримується вже на 1,5 години. Тому він більше нікого не пустить на борт. За словами пасажирів, після того керманич повітряного судна показав їм середній палець та вилетів з багажем.

Серед тих людей, які лишилися у Польщі не запропонували ані готелю, ані якоїсь компенсації. Максимум – перебронювати квитки на наступний рейс. Але й тут на відпочивальників очікував сюрприз. Замість 30 місць було доступно лише 26.

Трохи згодом керівництво Ґданського аеропорту запевнили, що рішення про виліт без частини пасажирів прийняла авіалінія.

До слова, в одному з інцидентів не пощастило й українцям. 3 липня пілот відмовився брати на борт пасажирів з Познані до Одеси.