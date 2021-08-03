Пилот самолета отказался пускать людей на борт. Он пояснил, что опаздывает на 1,5 часа и улетел.

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Ryanair снова оставил пассажиров в аэропорту

На рейс Гданьск – Бургас не попали 30 пассажиров. Одновременно происходила регистрация сразу на 3 рейса авиакомпании Ryanair. А обслуживали их только 3 работников. Хотя люди приехали заранее, быстро сдать багаж и пройти контроль им не удалось.

Работники аэропорта уверяли людей, что самолет без них не полетит, но случилось иначе. Уже непосредственно перед входом капитан самолета сообщил, что рейс задерживается уже на 1,5 часа. Поэтому он больше никого не пустит на борт. По словам пассажиров, после того руководитель воздушного судна показал им средний палец и вылетел с багажом.

Среди людей, которые остались в Польше не предложили ни гостиницы, ни какой-то компенсации. Максимум – перебронировать билеты на следующий рейс. Но и здесь отдыхающих ожидал сюрприз. Вместо 30 мест было доступно лишь 26.

Чуть позже руководство Гданьского аэропорта заверило, что решение о вылете без части пассажиров приняла авиалиния.

К слову, в одном из инцидентов не повезло и украинцам . 3 июля пилот отказался брать на борт пассажиров из Познани в Одессу.