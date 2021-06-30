Чим так унікальна ця місцина? Річ у тім, що у 2009 році 66% території Ваттового моря було включено у список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Нідерландах і Німеччині як "одна з останніх масштабних природних екосистем припливної зони, в яких природні процеси продовжують функціонувати значною мірою без втручання людини".

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Ваттове море: коротко

За даними Вікіпедії, мілководна морська ділянка площею близько 10 тисяч кілометрів, розташована біля узбережжя Данії, Німеччини і Нідерландів.

Ваттове узбережжя Північного моря в основному сформувалося у X – XIV століттях, після того, як торф'яні відкладення були зруйновані й змиті в результаті штормових нагонів води.



Google присвятив новий дудл Ваттовому морю / Фото: Getty Images

Двічі на день море осушується відпливом і наповнюється під час припливу. Цікавий факт, що під час відливу тут утворюються ватти – мілководні ділянки моря, які є особливістю цього місця.

Острови та узбережжя моря є важливим місцем притулку численних представників тваринного світу, зокрема птахів, для захисту яких тут діє три національних парки. Ваттенмеєр вважається одним з небагатьох середовищ дикої природи, що залишився незайманим людством.

Як виглядає дудл, присвячений Ваттовому морю



Google присвятив новий дудл Ваттовому морю / Скриншот з Google

Нагадаємо, раніше компанія Google присвятила дудл Кшиштофу Кесльовському – одному із найважливіших творців в історії світового кіно другої половини XX століття.