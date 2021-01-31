Ватикан знову відкриває свої музеї для відвідувачів: деталі

З 1 лютого Ватиканські музеї відкриваються для відвідувачів. Другий період закриття внаслідок погіршення епідеміологічної ситуації тривав 88 днів.

Джерело: Vatican News

Ватиканські музеї в Римі відомі своїми художніми колекціями, які впродовж століть збирали Римські Папи. Експозицію щороку оглядають близько 4 мільйонів відвідувачів.

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Це вже офіційно: Ватиканські музеї відчиняють свої двері для громадськості з понеділка 1 лютого, – йдеться у повідомленні, поширеному музеєм, що підтверджує анонс, зроблений 14 січня директоркою Барбарою Яттою в інтерв’ю для Vatican News.

Зазначається, що після 88 днів закриття, з 1 лютого 2021 року знову можна оглянути ватиканські колекції щодня, від понеділка до суботи.

Для уникнення скупчень людей в рамках протидії пандемії необхідно зробити попередній запис безпосередньо на сайті Ватиканських музеїв.