Курорт для королів і мекка серферів: чому іспанський Сан-Себастьян є туристичним хітом

Колишній королівський курорт на березі Атлантики сьогодні приваблює не лише мисливців за зірками Michelin та любителів гігантських хвиль. Це дивовижне місто гармонійно поєднує інновації з віковими традиціями та стає затишною новою домівкою для тисяч українців.

Мовиться про Сан-Себастьян на півночі Іспанії. І 24 Канал розповість про нього докладніше.

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Який шлях пройшов Сан-Себастьян від рибальського селища до втіхи королів?

Це компактне іспанське місто, Сан-Себастьян у Країні Басків, примудряється утримувати мало не світову корону за концентрацією зірок Michelin на квадратний метр. Відчайдухи тим часом штурмують там бурхливі хвилі пляжу Сурріола, адже ця зона Атлантики вже давно стала меккою для серферів. Загалом, ця земля закохує у себе з першого погляду, пропонуючи гостям унікальний мікс розкоші та свободи.

А почалася історія Сан-Себастьяна з 1180 року, коли його заснував король Наварри Санчо VI Мудрий. Спершу це було скромне рибальське поселення, але стратегічне розташування на березі Біскайської затоки швидко перетворило його на розвинене місто, а заодно і на яблуко розбрату між імперіями.

Сан-Себастьян пережив безліч облог, а у 1813 році під час Наполеонівських воєн був майже вщент спалений англо-португальськими військами – тоді вціліла лише одна вулиця. На щастя, справжній ренесанс почався у 1845 році, коли королева Іспанії Ізабелла II обрала місцеві води для лікувальних ванн.

Саме це рішення назавжди змінило долю міста, перетворивши його на улюблений літній курорт європейської аристократії. А та залишила по собі розкішні палаци в стилі Belle Époque та вишуканий спа-комплекс La Perla.

Найкрасивіші краєвиди іспанського міста Сан-Себастьян: дивіться відео GaryHalfteck

Чи варте гастрономічне божевілля Сан-Себастьяна кожного шага?

Сьогодні Сан-Себастьян – це місце високої концентрації гурманів. І не дивно, адже тут безліч шикарних закладів із визнаними майстрами на чолі кухонь. Вечеря у легендарних ресторанах на кшталт Arzak чи Akelarre вимагатиме бронювання за 2 – 4 місяці наперед та обійдеться у суму від 400 до 600 євро на людину.

Проте серце місцевої кухні б'ється на вузьких вуличках Старого міста (Parte Vieja). Тут панує культура пінчос – вишуканих мінізакусок. Замість класичної вечері туристи та місцеві часто мігрують від бару до бару, замовляючи келих місцевого ігристого вина чаколі та фірмові страви.

Наприклад, у барі La Viña обов'язково варто спробувати знаменитий баскський запечений чізкейк, а в La Cuchara de San Telmo – ніжні яловичі щічки. Зауважимо, що у піковий літній сезон ціни тут можуть навіть кусатися.

Як баскська гостинність поєднується з українською душею?

Важливо знати, що Сан-Себастьян став надійним прихистком для тих, хто втікав від жахів війни. У Країні Басків зараз проживає багато українських біженців. У самому серці міста на Paseo Herrera 72 активно діє український центр "Родовід", створений Асоціацією "Україна-Країна Басків". Тут допомагають з інтеграцією та вивченням мови, а також проводять уроки української мови та культури для дітей.

У Сан-Себастьяні мешкають чимало українців: дивіться відео sansebastian_secrets

Місцева влада всіляко підтримує громаду – тут діють спеціальні програми соціальної адаптації та психологічної допомоги. Українська культура гармонійно вплітається в баскське життя – від спільних благодійних концертів до традиційних різдвяних вертепів, які зближують два волелюбні народи.

У чому полягає магія Сан-Себастьяна?

Головною візитівкою Сан-Себастьяна залишається бухта Ла-Конча з ідеальним піщаним півмісяцем, який часто називають найкращим міським пляжем Європи. Прогулянка набережною повз витончені королівські ліхтарі веде до гори Ігельдо, звідки відкривається запаморочливий панорамний вигляд на океан, та до знаменитої скульптури Едуардо Чільїди "Гребінь вітру", де металеві конструкції буквально врізаються у скелі, приборкуючи розлючені атлантичні хвилі.

Також місто заслужено вважають одним із наймальовничіших куточків Іспанії завдяки унікальному розташуванню на кордоні з Францією, де величні гори зустрічаються з водами Атлантичного океану. Сан-Себастьян особливо приваблює мандрівників у весняний період, коли м'яке сонце та свіже повітря створюють ідеальні умови для піших прогулянок старовинними вуличками. Але й влітку тут достатньо комфортний клімат.

Країну Басків до того ж виділяють завдяки надзвичайно високому рівню безпеки. Чистота вулиць, розвинена інфраструктура та загальний рівень життя роблять цей куточок Іспанії надзвичайно привабливим.