Речь идет о Сан-Себастьяне на севере Испании. И 24 Канал расскажет о нем подробнее.

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Какой путь прошел Сан-Себастьян от рыбацкой деревушки до утехи королей?

Этот компактный испанский город, Сан-Себастьян в Стране Басков, умудряется удерживать чуть ли не мировую корону по концентрации звезд Michelin на квадратный метр. Смельчаки тем временем покоряют там бурные волны пляжа Сурриола, ведь эта часть Атлантики уже давно стала меккой для серферов. В общем, эта земля влюбляет в себя с первого взгляда, предлагая гостям уникальный микс роскоши и свободы.

А история Сан-Себастьяна началась в 1180 году, когда его основал король Наварры Санчо VI Мудрый. Сначала это было скромное рыбацкое поселение, но стратегическое расположение на берегу Бискайского залива быстро превратило его в развитый город, а заодно и в яблоко раздора между империями.

Сан-Себастьян пережил множество осад, а в 1813 году во время наполеоновских войн был почти полностью сожжен англо-португальскими войсками – тогда уцелела лишь одна улица. К счастью, настоящий ренессанс начался в 1845 году, когда королева Испании Изабелла II выбрала местные воды для лечебных ванн.

Именно это решение навсегда изменило судьбу города, превратив его в любимый летний курорт европейской аристократии. А та оставила после себя роскошные дворцы в стиле Belle Époque и изысканный спа-комплекс La Perla.

Самые красивые виды испанского города Сан-Себастьян: смотрите видео GaryHalfteck

Стоит ли гастрономическое безумие Сан-Себастьяна каждой копейки?

Сегодня Сан-Себастьян – это место с высокой концентрацией гурманов. И неудивительно, ведь здесь множество шикарных заведений с признанными мастерами во главе кухонь. Ужин в легендарных ресторанах вроде Arzak или Akelarre потребует бронирования за 2 – 4 месяца вперед и обойдется в сумму от 400 до 600 евро на человека.

Однако сердце местной кухни бьется на узких улочках Старого города (Parte Vieja). Здесь царит культура пинчос – изысканных мини-закусок. Вместо классического ужина туристы и местные жители часто переходят из бара в бар, заказывая бокал местного игристого вина чаколи и фирменные блюда.

Например, в баре La Viña обязательно стоит попробовать знаменитый баскский запеченный чизкейк, а в La Cuchara de San Telmo – нежные говяжьи щечки. Отметим, что в пик летнего сезона цены здесь могут даже кусаться.

Как баскское гостеприимство сочетается с украинской душой?

Важно знать, что Сан-Себастьян стал надежным убежищем для тех, кто спасался от ужасов войны. В Стране Басков сейчас проживает много украинских беженцев. В самом сердце города на Paseo Herrera, 72, активно работает украинский центр "Родовід", созданный Ассоциацией "Украина-Страна Басков". Здесь помогают с интеграцией и изучением языка, а также проводят уроки украинского языка и культуры для детей.

В Сан-Себастьяне проживает немало украинцев: смотрите видео sansebastian_secrets

Местные власти всячески поддерживают общину – здесь действуют специальные программы социальной адаптации и психологической помощи. Украинская культура гармонично вплетается в жизнь Басков – от совместных благотворительных концертов до традиционных рождественских вертепов, которые сближают два свободолюбивых народа.

В чем заключается магия Сан-Себастьяна?

Главной визитной карточкой Сан-Себастьяна остается бухта Ла-Конча с идеальным песчаным полумесяцем, который часто называют лучшим городским пляжем Европы. Прогулка по набережной мимо изящных королевских фонарей ведет к горе Игельдо, откуда открывается головокружительный панорамный вид на океан, и на знаменитую скульптуру Эдуардо Чильиды "Гребень ветра", где металлические конструкции буквально врезаются в скалы, укрощая разъяренные атлантические волны.

Также город по праву считается одним из самых живописных уголков Испании благодаря уникальному расположению на границе с Францией, где величественные горы встречаются с водами Атлантического океана. Сан-Себастьян особенно привлекает путешественников весной, когда мягкое солнце и свежий воздух создают идеальные условия для пеших прогулок по старинным улочкам. Но и летом тут весьма комфортный климат.

Страну Басков к тому же выделяют благодаря чрезвычайно высокому уровню безопасности. Чистота улиц, развитая инфраструктура и общий уровень жизни делают этот уголок Испании чрезвычайно привлекательным.