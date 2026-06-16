Тож зараз там дійсно варто зупинитися надовше – але навіть коротка поїздка на вихідні може перетворитися на незабутній досвід. 24 Канал із посиланням на 15min.lt розповість про це докладніше.

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Які світові зірки виступлять у Ризі влітку 2026?

У Ризькому агентстві інвестицій та туризму (RITA) наголошують, що літо 2026 року стане для латвійської столиці особливим. Лише за один вікенд тут можна відчути подих середньовічної історії, прогулятися серед шедеврів югендстилю, продегустувати вишукані страви та відірватися на концерті світового рівня.

Цього літа Рига перетвориться на головну музичну арену Балтії. До прикладу, 29 липня на великій естраді в Межапарку виступить запальний американський хітмейкер Pitbull, чиє енергійне шоу гарантує один із найгарячіших вечорів сезону. А вже за тиждень, 6 серпня, на тому самому майданчику просто неба розгорнеться масштабний одноденний фестиваль Positivus.

Головною зіркою події стане легендарний діджей та продюсер Келвін Гарріс (Calvin Harris) – і це буде його єдиний виступ у країнах Балтії цього літа. Компанію йому на сцені складе американська зірка хаус-музики MK та естонський діджей Syn Cole. Але й це ще не все – 24 вересня осінній сезон у Xiaomi Arena відкриє один із найвпливовіших реперів сучасності – A$AP Rocky.

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Чим дивуватимуть гостей на 825-річчя Риги та свято Ліго?

Для тих, хто прагне автентики, 23 червня Рига запрошує на Ліго (Līgo) – традиційне латвійське свято літнього сонцестояння з багаттями, вінками, пошуками квітки папороті та народними співами. Святковий настрій розпочнеться ще раніше – 19 червня у Старому місті відбудеться ярмарок на Ліго, де відвідувачі зможуть придбати традиційні вінки, сезонні трави, вироби місцевих ремісників та святкові смаколики.

З 2 по 5 липня місто відкриє свої двері для поціновувачів сучасного мистецтва. У культурному просторі Hanzas Perons, облаштованому у колишньому залізничному складі, пройде міжнародний ярмарок Riga Contemporary. Він об'єднає 42 галереї з 15 країн світу, представивши роботи понад 100 митців з Європи, Азії та Північної Америки.

Цікаво знати: проста прогулянка Ригою легко перетворюється на архітектурне відкриття. Місто по праву вважають однією з європейських столиць модерну (Art Nouveau) – тут збереглося близько 800 унікальних будівель цього стилю. Найбільше їх зосереджено у центрі та на вулиці Альберта. Розкішні фасади, витончені рослинні мотиви, містичні скульптури та виразні барельєфи облич роблять ризькі вулиці справжнім безплатним музеєм просто неба.

Головною ж подією літа стане грандіозне святкування 825-річчя Риги, яке відбудеться 15 серпня. Старе місто, набережна 11 листопада та міські парки перетворяться на суцільну зону розваг із вуличними виставами, концертами, творчими майстернями та цілодобовим баскетбольним турніром.

Фінальним акордом свята стане унікальне мультимедійне шоу на воді Даугави, де поєднаються лазери, фонтани, музика та відеопроєкції. А під кінець літа, 29 серпня, набережну розфарбує міжнародний фестиваль повітряних зміїв Fantadroms.

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Де шукати гастрономічні шедеври та зірки Michelin у Ризі?

Останніми роками Рига стрімко завойовує статус кулінарної столиці Балтії. Престижний гід Michelin у 2026 році рекомендує до відвідування 27 ризьких ресторанів, два з яких гордо несуть зірки Michelin. Гостюючи в Латвії, дійсно варто спробувати місцеві смаки.

Це темний житній хліб, копчену рибу, приправлений кмином сир на Ліго Jāņu siers, сірий горох або пиріжки зі шпиком. А також, звісно, латвійський холодний буряковий суп aukstā zupa, який нагадує холодний борщ, але часто має виражений смак маринованих буряків.

До слова: для любителів містичних історій та цілющих еліксирів обов'язковим пунктом програми стане дегустація знаменитого "Ризького чорного бальзаму". Його виготовляють за секретним рецептом із 24 інгредієнтів ще з 1752 року.

Щоб відчути справжній ритм міста, варто завітати на Центральний ринок Риги. Він внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО разом з історичним центром міста та є одним із найбільших та найстаріших у Європі, а ще й розташований у гігантських ангарах для цепелінів.

А на лівому березі Даугави на вас чекає зовсім інший досвід – оновлений ринок Агенскалнс. Тут працює зона їжі, можна спробувати продукти місцевих виробників, завітати на каву чи десерт, а у вихідні ринок стає затишним місцем для повільніших прогулянок, їжі та зустрічей.