Наразі температура повітря і води у Чорному морі дозволяє комфортно проводити час на березі й у воді. А от чи варто планувати подорож на море в Одесу у жовтні розповість 24 Канал.

Одеса у жовтні: чи можна купатися в морі?

Пляжний сезон в Одесі розпочинається наприкінці травня і триває приблизно до кінця вересня. Туристам, які планували цього року поїздку на море в Одесу, варто поквапитися і не відтягувати її на кінець місяця, оскільки у жовтні вже не покупаєшся.

Оптимальний варіант для пляжного відпочинку – до середини вересня. У цей період температура води у морі в середньому тримається на позначці +22 градуси, що цілком комфортно для купання. Водночас у жовтні море різко охолоджується – температура опускається до +15…+17 градусів. Повітря також стає прохолодним, а сонце вже не гріє, як влітку. Це чудовий час для довгих прогулянок осіннім містом і узбережжям, але не для того, щоб заходити у воду.

Одеса восени / Фото "Одеське життя"

А де у Європі ще можна покупатися у морі в жовтні?

На більшості європейських курортів пляжний сезон завершується наприкінці вересня – на початку жовтня. Наприклад, у Чорногорії, Хорватії та Албанії в середині жовтня вже не поплаваєш у морі. Однак країни, які розташовані південніше, все ще пропонують сонячну погоду і тепле море.

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На острові Сицилія в Італії сезон триває до кінця жовтня, а якщо погода сприятлива, то навіть до початку листопада. На Канарських островах також ще тепло й можна купатися. На південному узбережжі Туреччини – курорти Анталія, Аланія, Фетхіє – у жовтні повітря прогрівається до +25…+27 градусів, а море залишається комфортним. Також можна сміливо планувати відпустку на Кіпр.