В настоящее время температура воздуха и воды в Черном море позволяет комфортно проводить время на берегу и в воде. А вот стоит ли планировать поездку на море в Одессу в октябре – расскажет 24 Канал.

Одесса в октябре: можно ли купаться в море?

Пляжный сезон в Одессе начинается в конце мая и длится примерно до конца сентября. Туристам, которые планировали в этом году поездку на море в Одессу, стоит поторопиться и не откладывать ее на конец месяца, поскольку в октябре уже не купаются.

Оптимальный вариант для пляжного отдыха – до середины сентября. В этот период температура воды в море в среднем держится на отметке +22 градуса, что вполне комфортно для купания. В то же время в октябре море резко охлаждается – температура опускается до +15…+17 градусов. Воздух также становится прохладным, а солнце уже не греет, как летом. Это прекрасное время для долгих прогулок по осеннему городу и побережью, но не для того, чтобы заходить в воду.

Одесса осенью / Фото "Одесская жизнь"

А где в Европе еще можно купаться в море в октябре?

На большинстве европейских курортов пляжный сезон заканчивается в конце сентября – начале октября. Например, в Черногории, Хорватии и Албании в середине октября уже не поплаваешь в море. Однако страны, расположенные южнее, по-прежнему радуют солнечной погодой и теплым морем.

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На острове Сицилия в Италии сезон длится до конца октября, а если погода благоприятная, то даже до начала ноября. На Канарских островах также еще тепло и можно купаться. На южном побережье Турции – курортах Анталия, Алания, Фетхие – в октябре воздух прогревается до +25…+27 градусов, а море остается комфортным. Также можно смело планировать отпуск на Кипре.