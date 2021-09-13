Незабутня мандрівка до Варшави: чим польська столиця може здивувати туристів

Варшава – польська столиця і звичайне, на перший погляд, місто. Однак це не так, адже тут вдало переплітаються найвидатніші пам'ятки архітектури і туристичні місця. Ми розповімо, чому Варшаву варто відвідати кожному любителю подорожей, куди піти на шопінг, що скуштувати та подивитися.

Історія міста

Ще наприкінці XVI століття король Сигізмунд ІІІ надав Варшаві статусу столиці. Він наказав побудувати особистий палац у цьому місті. Офіційно ж Варшава стала столицею лише вкінці XVІІІ століття.

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У період Другої світової війни адміністративним центром країни вважався Краків. Центр Польщі перебував повністю під владою німецького уряду. Всі загальноосвітні заклади закрилися, а близько 1/3 населення Варшави, що мало єврейське походження, були знищені.

У 1944 році Червоній Армії вдалося звільнити столицю від німецьких військ. Тоді Гітлер чинив опір до останнього і навіть наказав знищити місто, не залишивши в ньому бібліотек і музеїв (усі важливі історичні та культурні цінності вивезли в Німеччину). Місто було зруйноване – збереглося приблизно 15% Варшави.



Варшава / Фото poland.travel

Сьогодні Варшава відновлена: центр відреставрований та має відмінності із довоєнним часом. Наприклад, є будинки, фасади яких такі ж, як у довоєнний час, але планування квартир повністю змінене.

Географія та клімат

Місто розташоване на Мазовецькій низовині, що визначає його помірно-континентальні кліматичні умови. Погода у Варшаві взимку не дуже холодна, а літо – дощове. У холодну пору року температура не опускається нижче -5 градусів Цельсія, а влітку тримається в межах +20 – 23 градусів Цельсія. У дуже рідкісних випадках температура влітку перевищує позначку в +30 градусів Цельсія, а взимку знижується до -15 градусів Цельсія. Осінь досить тепла та довга, весна змінює зиму поступово, не різко.

Як дістатися

Літак "Київ – Варшава" – найкращий варіант, якщо ви хочете швидко та без особливих проблем дістатися до польської столиці. Але якщо хочете полетіти з комфортом, готуйтеся заплатити мінімум 60 євро за переліт в обидва боки. При цьому летіти треба приблизно півтори години. Коли доберетеся до аеропорту Варшави, який називається Шопен, за проїзд до міста потрібно буде заплатити приблизно 1 євро.

Добратись з Києва до Варшави можна й автобусом. Пропозицій для проїзду багато, близько 10 рейсів на добу. Тому виїхати можна в будь-який момент.. Багато автобусів їдуть в аеропорт Варшави, що дуже зручно, якщо ви плануєте транзитом завітати у Варшаву.

Залізничне сполучення між двома столицями розвинене трохи гірше, ніж автобусне. Потяг "Київ – Варшава" курсує щодня, але він тільки один. У дорозі ви будете перебувати близько 15 годин. Зручно те, що потяг їде вночі, тому ви не будете мучитися в дорозі та заощадите на ночівлі в готелі. Купити квиток на поїзд можна мінімум за 40 євро.

Проживання у Варшаві

Більшість туристів зупиняє вибір на житлі в готелях неподалік залізничного вокзалу або аеропорту. За готельний номер у цьому районі доведеться заплатити мінімум 40 євро, а за місце в хостелі – 11 євро. Врахуйте, що у свята вартість житла у Варшаві збільшується. Дешевші варіанти можна знайти у районах Брудно і Бялоленка. Там номер у готелі та ліжко в хостелі коштуватимуть приблизно у 2 рази дешевше.

Нічна Варшава / Фото shangrilatours

Для тих, хто подорожує на своїй машині, є кемпінги, які істотно заощадять ваш бюджет на поїздку. Затишний номер обійдеться у 45 євро. При цьому у вас буде кухня, бар, пральня та Інтернет.

Шопінг та покупки

Польська столиця заслужено вважається раєм для любителів покупок. Вибір тут не такий широкий, як у Мілані, зате ціни приємно дивують. Взуття та одяг краще купувати в торгових центрах, а на ринках шукайте знамениті краківську ковбасу та копчений сир. На блошиних ринках можна знайти рідкісні антикварні вироби.

Більшість магазинів і торгових центрів зосереджені на Ринковій площі. Працюють вони здебільшого за звичним графіком для європейців – з 9 ранку до 19 вечора. Сувенірні магазини відкриті у цей же час, перерв на обід вони не роблять.

Якщо багато європейських міст закривають магазини у неділю, то у Варшаві все інакше. Вихідні влаштовують тільки в другу неділю місяця та на державні свята.

здійснюються на різдвяні свята та влітку. Найбільші знижки – на новорічні свята (можуть досягати 70%). У деяких магазинах можна придбати товари з 90% знижкою, при чому це не маркетинговий хід, а реальні розпродажі. Шукайте продукцію місцевих виробників, оскільки зазвичай якість у польських речей висока, а ціни – доступні.

Яка жінка не чула про польську косметику? Зараз її якість також на висоті завдяки натуральним компонентам у складі. Марки Ziaja і Bielenda широко відомі в Україні. Ці бренди бюджетні, тому їх можна знайти в супермаркетах. Відомий за радянських часів парфум Pani Walewska досі продається у Варшаві та не втрачає популярності. До речі, у цієї марки є і хороші креми, але прославилася вона завдяки парфумам.

За ювелірними прикрасами вирушайте на ринок або в магазини. У країні представлена ​​велика кількість бурштинових прикрас. При цьому ціни не кусаються. Наприклад, срібні сережки-пуссети з бурштиновими вставками можна придбати за 50 злотих. Є й унікальні авторські прикраси з темного бурштину, які будуть дорожче приблизно у 10 разів.

Їжа та напої

Якщо говорити про їжу, з Варшавою у багатьох асоціюється краківська ковбаса. Туристи обожнюють цю нежирну закуску, щедро посипану приправами, перцем і часником. Рецепт ковбаси датується XVI століттям. Подейкують, що він дотепер залишився незмінним. Популярними є і довгі підкопчені ковбаски – кабаноси.

Обов'язково спробуйте(сир, який чимось схожий на бринзу) і. Ласуни повинні купити місцевий, який відрізняється ароматним і насиченим смаком. Якщо говорити про оригінальні солодощі, зупиніть вибір на імбирі або ягодах, политих шоколадом. А місцеві– окреме задоволення, хоч і екзотичне.

У Варшаві продаються особливі міцні спиртні напої, наприклад, трав'яні лікери, горілка з дубових бочок або настояна на травах. Ще один популярний алкогольний напій – питний мед. Вино тут не користується особливою пошаною у місцевих, але при цьому виноградники в Польщі все ж є. Живе пиво купуйте у крафтових пивоварнях, пийте тільки свіжі напої.

Варшава / Фото mishka.travel

Більшість ресторанів і кафе працюють допізна. Ви можете відвідати заклади з місцевою кухнею, а також знайти кафе зі стравами будь-якої кухні світу. Для економних туристів є "молочні бари" – місцеві фастфуди.

Любителі пива обов'язково повинні заглянути в ресторан цього хмільного напою – Browarmia Krolewska. Працює він вже 16 років і пропонує туристам понад 12 різновидів пива. Крім цього, тут можна посмакувати оригінальні місцеві закуски, серед яких – обсмажене свиняче м'ясо.

Фанатам домашньої кухні в Варшаві потрібно відвідати. Цей ресторан має сільський інтер'єр, на цьому фоні грає народна музика. Подають у ньому національні польські страви, наприклад, свинячі запечені ніжки. До речі, до них чудово підходить горілка чи настояна на зеленому горісі.

Dom Polski – ресторан, розташований на місці старовинної будівлі. Замовити тут можна птицю, дичину та рибу. Але цей заклад відомий не їжею, а своїм оформленням – розкішними залами й оранжереями з екзотичними рослинами.

У середньому, в будь-якому закладі можна пообідати за 20 – 30 євро.

Що подивитись у Варшаві

Насамперед у Варшаві варто відвідати Старе місто. Реставратори потрудилися на славу, повернувши йому довоєнний вигляд. Завдяки зусиллям майстрів Старе місто вважається спадщиною ЮНЕСКО. Камерне місто ніби зійшло зі сторінок казки, а його родзинкою є Ринкова площа із сиреною.

Обов'язково відвідайте міський музей, щоб дізнатися про історію Варшави більше. Ще однією перлиною цього населеного пункту вважається собор святого Іоанна Хрестителя.

Cобор святого Іоанна Хрестителя / Фото bezviz

Оскільки довгий час у столиці були розташовані замки польських королів, туристам буде цікаво насолодитися їхньою оригінальною архітектурою, побачити регалії та трони колишніх правителів, а також картини знаменитих художників.

У центральному парку проходять концерти на честь Шопена, а Палац культури та науки є міською візитівкою. Будівлю можна побачити з будь-якої точки міста, всередині є музеї, театри й кінотеатри, кафе. З оглядового майданчика відкривається вид на варшавську панораму.

Палац культури і науки / Фото yonik

Любителям історії можна відправитися в туристичний маршрут на огляд мультимедійної виставки, присвяченій території колишнього гетто, куди звозили євреїв у період Другої світової війни. Також в інтерактивному Музеї Варшавського повстання є кілька виставок, присвячених боротьбі місцевих жителів із фашистами.

Розваги та нічне життя у Варшаві

У Варшаві вирує нічне життя. Подивитися на місто з висоти пташиного польоту можна з даху Марріотт Панорама Бару. Будівля працює до 2 години ночі.

План Б – чудовий бар із затишною атмосферою, де часто весело проводять час студенти. Тут можна випити алкогольні напої та потанцювати на вечірці. У теплу пору року в барі працює літній майданчик, з якого відкривається вид на нічну площу.

Спів Сирени – невеликий віскі-бар. Впізнати цей заклад можна по скульптурі русалки, що прикрашає вхід, старовинним мозаїкам, дерев'яним панелям та оригінальним дзеркалам. Тут подають оригінальні сорти віскі (наприклад, шоколадне). Усередині розташовуються 3 бари та 2 тераси, на яких ви зможете насолодитися видом на нічне місто. Клуб працює на вихідних до ранку, а в будні дні – до 12 ночі.

Тож у Варшаві є багато пам'яток архітектури та закладів, які варто побачити на власні очі. Тому не втрачайте можливості поїхати у це старовинне місто і насолодитися його видами.