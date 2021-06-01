Ужгородський замок створив акаунт в TikTok: яким було перше відео

Закарпатський обласний краєзнавчий музей став першим серед українських музеїв, який зареєстрований у популярній соцмережі TikTok. Акаунт поки налічує лише одне відео.

Як зазначають у музеї, акаунт в TikTok створили для залучення молоді. Пояснюють це тим, що дехто не користується такими соціальними мережами, як Фейсбук та Інстаграм.

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Ми будемо публікувати навчальні відео, що викликатимуть інтерес до нашого музею та Ужгородського замку, – йдеться в повідомленні.

Зараз Ужгородський замок встиг поділитися лише одним відео – анімований портрет, що розмовляє.

На ньому імператриця Марія-Терезія, засновниця династії Габсбургів, яка 40 років керувала Австро-Угорською імперією та мала неофіційне звання "Теща Європи". Саме вона подарувала Ужгородський замок Мукачівській греко-католицькій єпархії.

Відзначимо, уперше за багато років для туристів відкрили Свірзький замок. Раніше було дозволено оглядати лише його фасади та двір.