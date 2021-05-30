Тож вийшовши 30 травня на прогулянку не втрачайте можливості зробити фотографію, адже в місті є стільки локацій: парки та панорами, набережні, атмосферні дворики, цікаві вулички. Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує добірку місць, де можна вдало попозувати.

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Костел святого Миколая

Біля цього костелу в неоготичному стилі, можна зробити як відмінні портретні фото, так і захопливі пейзажні знімки. Поруч є кафе й ресторани, де можна вмоститися за столиком, розслабитися і вдосталь насолодитися європейською атмосферою.

Пирогово

Музей просто неба "Пирогово" завжди дарує гарні фото. Гуляючи біля українських хатинок, де все оповите національним колоритом, можна повною мірою відчути все духовне багатство нашої історії. Ваші світлини будуть надзвичайно атмосферними.

Добропарк

Тут безкраї квіткові простори, море фарб і чудовий фон для вашої фотосесії. Поля тюльпанів не гірше ніж в Голландії, ще й є лаванди, петунії, бегонії й сурфінії. У Добропарку завжди знайдуться чудові локації для світлин.

Парк КПІ

Парк Київського політехнічного інституту розташований вздовж проспекту Перемоги, поруч зі станцією метро "Політехнічний інститут". Ви точно не залишитесь байдужим, адже ваша фотосесія буде найкрутішою серед усіх інших! На фоні архітектурної споруди ваші знімки прикрасять різноманітні вікові дерева.

Ботанічний сад імені Гришка

Море бузку, ніжні магнолії, пахучі троянди, оранжерея з квітучими тропіками – все це про Національний ботанічний сад. Неймовірно красиве місце, де серед унікальних тропічних і субтропічних рослин виходять чудові фото.

Пішохідний міст

Тут можна не лише зробити гарні світлини, а й помилуватися чарівним заходом сонця або світанком. Прямуючи по мосту на Труханів острів, насолодіться захопливими краєвидами на Дніпро та визначні архітектурні пам'ятки столиці.

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Аутлет-містечко "Мануфактура"

На території цього торгового комплексу розташована немислима кількість фотозон: різноманітні фасади, центральний міст, озерця, старовинна каплиця і фонтани. Це одне з найстильніших місць для інстаграмних фото.

Поштова площа

Одна з найдавніших у Києві. На ній розташовуються такі знакові об'єкти як церква Різдва Христового, будівля старовинної поштової станції та Річковий вокзал. Тут панує особлива атмосфера, яка надихає творити.

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, що провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:



Вдалих фото!