В Ужгороді масово квітнуть рожеві сакури: мальовничі фото

Найулюбленіший сезон туристів на Закарпатті – цвітіння сакур. Здається, він вже не за горами, адже тут масово починають розквітати сакури.

Про це розповів президент обласної туристичної організації Федір Шандор. Він зазначив, що з 20 квітня прогнозують масове розквітання.

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Перші рожеві сакури вже цвітуть в Ужгороді, – йдеться в повідомленні.

Дерева ростуть на вулиці Митній. Японська вишня висаджена вздовж всієї дороги від площі дружби Народів до перехрестя з Собранецькою.

Слід зазначити, масове цвітіння зазвичай припадає на кінець квітня – початок травня, і триває близько 2 тижнів. Саме тоді в Ужгород приїжджають туристи з усього світу, щоб подивитися на дивовижне видовище і зробити гарні світлини.

В Ужгороді масово "прокидаються" сакури / Фото: Сергій Гудак / Укрінформ

Крім того, на площі Народній квітне три дерева магнолії.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині у Станіславському каньйоні зацвіли тисячі різноколірних ірисів – жовті та фіолетові квіти.