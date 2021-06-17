Уряд скасував заборону на в'їзд до України з Індії

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають з Індії. Відповідну постанову №611 було оприлюднено на "Урядовому порталі".

Так, з документа виключено пункт про заборону перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів впродовж останніх 2 тижнів. Ці обмеження діяли з 2 травня 2021 року.

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Виключенням були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям чи дітьми громадян України. Однак і для них діяла вимога обов'язкової самоізоляції, незалежно від наявності й результату ПЛР-тестування.

Відзначимо, обмеження на в'їзд до України з Індії запроваджували на тлі рекордної захворюваності на коронавірус в цій країні й смертності від нього.

Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо

На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.

Однак деякі експерти вважають, що причиною поширення спалаху став штам В.1.617. Він поширюється країною настільки швидко, що ВООЗ визнала його міжнародною загрозою.

Крім того, у мешканців Індії, які одужали від COVID-19, часто діагностують мукормікоз – "чорний грибок". Водночас в країні зафіксували, можливо, перший випадок інфікування аспергільозом, який ще називають "зеленим грибком".