Уряд скасував заборону на в'їзд до України з Індії

17 червня 2021 , 16:11
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Джерело:

постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, які прибувають з Індії. Відповідну постанову №611 було оприлюднено на "Урядовому порталі".

Так, з документа виключено пункт про заборону перетину державного кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території щонайменше сім днів впродовж останніх 2 тижнів. Ці обмеження діяли з 2 травня 2021 року.

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Виключенням були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям чи дітьми громадян України. Однак і для них діяла вимога обов'язкової самоізоляції, незалежно від наявності й результату ПЛР-тестування.

Відзначимо, обмеження на в'їзд до України з Індії запроваджували на тлі рекордної захворюваності на коронавірус в цій країні й смертності від нього.

За даними Worldometer, станом на 17 червня 2021 року в Індії виявлено 29 700 313 випадків зараження коронавірусом, з них 381 931 летальних.

Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо

  • На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину, зокрема нещодавні масові гуляння.
  • Однак деякі експерти вважають, що причиною поширення спалаху став штам В.1.617. Він поширюється країною настільки швидко, що ВООЗ визнала його міжнародною загрозою.
  • Крім того, у мешканців Індії, які одужали від COVID-19, часто діагностують мукормікоз – "чорний грибок". Водночас в країні зафіксували, можливо, перший випадок інфікування аспергільозом, який ще називають "зеленим грибком".
Автор: Марта Касіянчук