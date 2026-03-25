До Карпат стане легше дістатися: Укразалізниця призначила додаткові поїзди

Укрзалізниця призначила додаткові рейси наприкінці березня та на початку квітня через підвищений попит на подорожі. Пасажирам пропонують кілька нових поїздів, а один з рейсів далекого сполучення продовжують до Яремче.

На фейсбук-сторінці Укрзалізниці зазначили, що додаткові рейси запроваджені завдяки ефективному використанню обігу нічних поїздів, що дозволило обійтися без залучення дефіцитних вагонів.

Які поїзди курсуватимуть наприкінці березня?

29 березня курсуватимуть:

поїзд №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;

поїзд №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова;

поїзд №168/167 Львів – Одеса.

30 та 31 березня курсуватиме:

поїзд №243/244 Київ Львів з відправленням з Києва та Львова

У складі цих поїздів можуть бути спальні вагони, пристосовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Під час бронювання квитків варто врахувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до проходу.

Що зміниться для пасажирів УЗ 2 квітня?

Крім цього, з 2 квітня подовжують маршрут потяга №207/208 – 177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче.

Відправлення зі столиці заплановане на 22 годину вечора, а прибуття – о 08:30 ранку. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 9 ранку та прибуватиме до Києва о 19:54.

Поїзд курсуватиме щодня, крім 5, 6, 7, 20 та 22 квітня, оскільки в ці дні заплановані колійні роботи.

Для зручності мандрівників, які прямують далі в гори, організовано пересадки до Микуличина, Татарова та Ворохти. Зокрема, призначено регіональний поїзд №812/811 Яремче – Ворохта. Відправлення з Яремче – о 08:50, прибуття до Ворохти – о 09:24.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 07:32 й прибуватиме до Яремче о 08:10. Ці рейси курсуватимуть у такі дати: з 3 по 5 квітня, з 9 по 12 квітня, 19 квітня, а також з 27 по 29 квітня. На маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, які добре себе зарекомендували на гірських напрямках.

