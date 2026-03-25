До Карпат стане легше дістатися: Укразалізниця призначила додаткові поїзди
- Укрзалізниця призначила додаткові рейси наприкінці березня та на початку квітня через підвищений попит на подорожі, включаючи нові поїзди та продовження маршруту до Яремче.
- З 2 квітня маршрут потяга Київ – Івано-Франківськ продовжено до Яремче, а також організовано пересадки для пасажирів, які прямують далі в гори.
Укрзалізниця призначила додаткові рейси наприкінці березня та на початку квітня через підвищений попит на подорожі. Пасажирам пропонують кілька нових поїздів, а один з рейсів далекого сполучення продовжують до Яремче.
На фейсбук-сторінці Укрзалізниці зазначили, що додаткові рейси запроваджені завдяки ефективному використанню обігу нічних поїздів, що дозволило обійтися без залучення дефіцитних вагонів.
Які поїзди курсуватимуть наприкінці березня?
29 березня курсуватимуть:
- поїзд №220/219 Київ – Дніпро з відправленням з Києва та Дніпра;
- поїзд №289/290 Київ – Львів з відправленням з Києва та Львова;
- поїзд №168/167 Львів – Одеса.
30 та 31 березня курсуватиме:
- поїзд №243/244 Київ Львів з відправленням з Києва та Львова
У складі цих поїздів можуть бути спальні вагони, пристосовані для перевезення пасажирів у форматі сидячих місць. Під час бронювання квитків варто врахувати, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні – ближче до проходу.
Що зміниться для пасажирів УЗ 2 квітня?
Крім цього, з 2 квітня подовжують маршрут потяга №207/208 – 177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче.
Відправлення зі столиці заплановане на 22 годину вечора, а прибуття – о 08:30 ранку. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 9 ранку та прибуватиме до Києва о 19:54.
Поїзд курсуватиме щодня, крім 5, 6, 7, 20 та 22 квітня, оскільки в ці дні заплановані колійні роботи.
Для зручності мандрівників, які прямують далі в гори, організовано пересадки до Микуличина, Татарова та Ворохти. Зокрема, призначено регіональний поїзд №812/811 Яремче – Ворохта. Відправлення з Яремче – о 08:50, прибуття до Ворохти – о 09:24.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 07:32 й прибуватиме до Яремче о 08:10. Ці рейси курсуватимуть у такі дати: з 3 по 5 квітня, з 9 по 12 квітня, 19 квітня, а також з 27 по 29 квітня. На маршрутах будуть сучасні та комфортні дизель-поїзди серії ДПКр, які добре себе зарекомендували на гірських напрямках.
Куди поїхати в Україні на відпочинок?
У квітні вже моїжна їхати любуватися сакурами. Блогерка з Ужгорода створила маршрут з адресами, де цвітуть сакури. Пік цвітіння сакур в Ужгороді очікується з 11 по 20 квітня, а загальний період цвітіння може тривати від 7 до 14 днів.
Тревел-блогер відвідав село Шаян у Хустському районі на Закарпатті, яке славиться гарними краєвидами, м'яким кліматом і цілющими мінеральними водами. Ціни на проживання в Шаяні нижчі, ніж в інших популярних курортах в горах.
Часті питання
Які додаткові рейси запровадила Укрзалізниця наприкінці березня?
Наприкінці березня Укрзалізниця запровадила додаткові рейси завдяки ефективному використанню обігу нічних поїздів. 29 березня курсуватимуть поїзди №220/219 Київ – Дніпро, №289/290 Київ – Львів та №168/167 Львів – Одеса. 30 та 31 березня курсуватиме поїзд №243/244 Київ – Львів.
Які зміни відбудуться для пасажирів Укрзалізниці з 2 квітня?
З 2 квітня подовжать маршрут потяга №207/208 – 177/178 Київ – Івано-Франківськ до станції Яремче. Поїзд відправлятиметься зі столиці о 22:00 і прибуватиме о 08:30 ранку. У зворотному напрямку він вирушатиме о 9:00 ранку і прибуватиме до Києва о 19:54.
Де в Україні можна відпочити у квітні?
У квітні можна відвідати Ужгород, щоб насолодитися цвітінням сакур — пік очікується з 11 по 20 квітня. Також можна поїхати до села Шаян у Хустському районі на Закарпатті, яке славиться гарними краєвидами та цілющими мінеральними водами.