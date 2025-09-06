Укр Рус
Travel Європа та світ Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС новою колією
6 вересня, 11:23
3

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС новою колією

Дмитро Усик
Основні тези
  • Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі пасажирські поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта євроколією, які почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року.
  • Новий розклад передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами, що дозволить пасажирам без пересадок подорожувати між містами України та ЄС.
  • Придбати квитки можна через застосунок і сайт Укрзалізниці, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу – Братислави, Відня та Будапешта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Дивіться також Україна конфіскує майже 1600 російських вагонів: у Раді прийняли рішення 

Як курсуватимуть нові поїзди?

Так, продаж квитків з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта було відкрито вже 5 вересня.

Розклад руху поїздів такий:

  • №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33. 

Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

  • №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20. 

Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

У грудні планується введення нового розкладу. Він передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.

Тобто пасажири зможуть, наприклад, ввечері виїхати з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом.

Що відомо про нову євроколію Укрзалізниці?

  • Нова євроколія – це шлях до інтеграції української залізниці в європейську систему. Ужгород став першим обласним центром, з'єднаним з країнами Європи.

  • Володимир Зеленський наголосив, що з часом таких проєктів стане більше. "Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед", – додав президент.

  • Створена в межах флагманського проєкту євроколія має довжину 22 кілометри. Надалі триватиме її розбудова до Львова.

  •  Майбутня європейська колія Скнилів – Мостиська ІІ буде побудована зі стандартом 1 435 міліметрів. Її реконструкцію планують почати у 2026 році.