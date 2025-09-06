Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до ЄС новою колією
- Укрзалізниця відкрила продаж квитків на прямі пасажирські поїзди з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта євроколією, які почнуть курсувати з 12 вересня 2025 року.
- Новий розклад передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами, що дозволить пасажирам без пересадок подорожувати між містами України та ЄС.
- Придбати квитки можна через застосунок і сайт Укрзалізниці, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.
З 12 вересня 2025 року з Ужгорода почнуть курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до міст Європейського Союзу – Братислави, Відня та Будапешта.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Як курсуватимуть нові поїзди?
Так, продаж квитків з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта було відкрито вже 5 вересня.
Розклад руху поїздів такий:
- №961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33.
Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.
- №146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20.
Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.
Придбати квитки можна через застосунок і сайт, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.
У грудні планується введення нового розкладу. Він передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.
Тобто пасажири зможуть, наприклад, ввечері виїхати з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом.
Що відомо про нову євроколію Укрзалізниці?
Нова євроколія – це шлях до інтеграції української залізниці в європейську систему. Ужгород став першим обласним центром, з'єднаним з країнами Європи.
Володимир Зеленський наголосив, що з часом таких проєктів стане більше. "Залишається закінчити війну та вступити у Євросоюз. Я думаю, що це правильні кроки вперед", – додав президент.
Створена в межах флагманського проєкту євроколія має довжину 22 кілометри. Надалі триватиме її розбудова до Львова.
Майбутня європейська колія Скнилів – Мостиська ІІ буде побудована зі стандартом 1 435 міліметрів. Її реконструкцію планують почати у 2026 році.