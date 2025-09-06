С 12 сентября 2025 года из Ужгорода начнут курсировать прямые пассажирские поезда по евроколее в города Европейского Союза Братиславу, Вену и Будапешт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Как будут курсировать новые поезда?

Так, продажа билетов из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт была открыта уже 5 сентября.

Расписание движения поездов такое:

№961/618 Ужгород – Братислава. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33.

Поезд №617/964 Братислава – Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.

№146 Ужгород – Будапешт – Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20.

Обратный рейс поезда №143 Вена - Будапешт - Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород - в 22:35.

Купить билеты можно через приложение и сайт, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.

В декабре планируется введение нового расписания. Он предусматривает удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными.

То есть пассажиры смогут, например, вечером выехать из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом.

