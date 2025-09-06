Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Как будут курсировать новые поезда?
Так, продажа билетов из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт была открыта уже 5 сентября.
Расписание движения поездов такое:
- №961/618 Ужгород – Братислава. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Братиславу в 18:33.
Поезд №617/964 Братислава – Ужгород будет отправляться из Братиславы в 11:27, прибытие в Ужгород 22:35.
- №146 Ужгород – Будапешт – Вена. Отправка из Ужгорода в 8:09, прибытие в Будапешт в 14:20, прибытие в Вену в 17:20.
Обратный рейс поезда №143 Вена - Будапешт - Ужгород отправится из Вены в 10:42, прибытие в Будапешт в 13:19 и в Ужгород - в 22:35.
Купить билеты можно через приложение и сайт, а также на сайтах венгерских и словацких железных дорог.
В декабре планируется введение нового расписания. Он предусматривает удобные стыковки с внутренними поездами, в частности ночными.
То есть пассажиры смогут, например, вечером выехать из Киева, утром прибыть в Ужгород и без пересадок продолжить путешествие европейским поездом.
Что известно о новой евроколеи Укрзализныци?
Новая евроколея – это путь к интеграции украинской железной дороги в европейскую систему. Ужгород стал первым областным центром, соединенным со странами Европы.
Владимир Зеленский отметил, что со временем таких проектов станет больше. "Остается закончить войну и вступить в Евросоюз. Я думаю, что это правильные шаги вперед", – добавил президент.
Созданная в рамках флагманского проекта евроколея имеет длину 22 километра. В дальнейшем будет продолжаться ее развитие до Львова.
Будущая европейская колея Скнилов – Мостиска II будет построена со стандартом 1 435 миллиметров. Ее реконструкцию планируют начать в 2026 году.