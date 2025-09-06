Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Як курсуватимуть нові поїзди?

Так, продаж квитків з Ужгорода до Братислави, Відня та Будапешта було відкрито вже 5 вересня.

Розклад руху поїздів такий:

№961/618 Ужгород – Братислава. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Братислави о 18:33.

Поїзд №617/964 Братислава – Ужгород відправлятиметься з Братислави об 11:27, прибуття до Ужгорода 22:35.

№146 Ужгород – Будапешт – Відень. Відправка з Ужгорода о 8:09, прибуття до Будапешта о 14:20, прибуття до Відня о 17:20.

Зворотний рейс поїзда №143 Відень — Будапешт — Ужгород відправиться з Відня о 10:42, прибуватиме до Будапешта о 13:19 і до Ужгорода — о 22:35.

Придбати квитки можна через застосунок і сайт, а також на сайтах угорських та словацьких залізниць.

У грудні планується введення нового розкладу. Він передбачає зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.

Тобто пасажири зможуть, наприклад, ввечері виїхати з Києва, вранці прибути до Ужгорода та без пересадок продовжити подорож європейським поїздом.

Що відомо про нову євроколію Укрзалізниці?