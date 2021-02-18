Українці не зможуть в'їхати в Європу по безвізу ще декілька місяців: перші деталі

Кордони країн Європейського Союзу залишаться закритими для громадян України для безвізових поїздок ще кілька місяців. Прискорить відкриття кордонів – вакцинація від COVID.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на онлайн-зустрічі.

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Я боюся, що це буде ще кілька місяців, але початок вакцинації буде допомагати, – сказала німецький посол.

Вона зазначила, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні краща, ніж у Німеччині. Проте вона нестабільна і може в будь-який момент змінитися. Саме тому посольство Німеччини оцінює не тільки два останні тижні.

станом на 18 лютого 2021 року у Німеччині виявлено 2 362 364 випадки зараження коронавірусом, з них 67 074 летальних.

Відзначимо, через пандемію коронавірусу у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Міністр культури України Олександр Ткаченко каже, що тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.