Внутрішній туризм у 2021 році 4 рази активніший, ніж у 2020: вибір українців в цифрах

Пандемія коронавірусу посприяла розвитку внутрішнього туризму. У червні 2021 року українці купили в 4 рази більше залізничних квитків, ніж у 2020 році.

Про це свідчать дані статистики платформи Опендатабот. Вони також засвідчують значне пожвавлення купівлі та бронювання квитків на відпочинок у перший літній місяць.

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Куди найчастіше їдуть українці: статистика

Потік внутрішнього туризму у 2021 році все одно на 40% менше за аналогічний період до пандемії у 2019 році. Такі висновки можна зробити на основі відкритих даних, які надала Укрзалізниця та RailwayBot.

Загалом за перше півріччя 2021 році купили майже 20 мільйонів квитків – це у 1,5 раза більше, ніж за весь минулий рік. Найпопулярнішим рейсом цього року є Київ — Івано-Франківськ. Для порівняння, торік він навіть не потрапив до лідерів, а у 2019 – ледь зайшов на 5 позицію.

Загалом у 2021 році найчастіше купують квитки за такими напрямками:

Київ — Івано-Франківськ (15% від загальної кількості куплених квитків);

Київ — Львів (14%);

Дніпро — Київ (14%);

Львів — Київ (12%);

Київ — Харків (11%).

А ще, цікаво знати, найчастіше для подорожей обирають середи та четверги, місця в середині вагону (з 13 по 18) та 3 або ж 4 вагони.