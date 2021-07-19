Об этом свидетельствуют данные статистики платформы Опендатабот. Они также подтверждают значительное оживление покупки и бронирования билетов на отдых в первый летний месяц.
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Куда чаще всего едут украинцы: статистика
Поток внутреннего туризма в 2021 году все равно на 40% меньше аналогичного периода к пандемии в 2019 году. Такие выводы можно сделать на основе открытых данных, которые предоставила Укрзализныця и RailwayBot.
Всего за первое полугодие 2021 году купили почти 20 миллионов билетов – это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Самым популярным рейсом в этом году является Киев – Ивано-Франковск. Для сравнения, в прошлом году он даже не попал в лидеров, а в 2019 – едва вошел на 5 позицию.
Всего в 2021 году чаще всего покупают билеты по следующим направлениям:
- Киев — Ивано-Франковск (15% от общего количества купленных билетов);
- Киев — Львов (14%);
- Днепр — Киев (14%);
- Львов — Киев (12%);
- Киев — Харьков (11%).
А еще, интересно знать, чаще всего для путешествий выбирают среды и четверги, места в середине вагона (с 13 по 18) и 3 или 4 вагон.