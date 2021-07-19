Об этом свидетельствуют данные статистики платформы Опендатабот. Они также подтверждают значительное оживление покупки и бронирования билетов на отдых в первый летний месяц.

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Куда чаще всего едут украинцы: статистика

Поток внутреннего туризма в 2021 году все равно на 40% меньше аналогичного периода к пандемии в 2019 году. Такие выводы можно сделать на основе открытых данных, которые предоставила Укрзализныця и RailwayBot.

Всего за первое полугодие 2021 году купили почти 20 миллионов билетов – это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Самым популярным рейсом в этом году является Киев – Ивано-Франковск. Для сравнения, в прошлом году он даже не попал в лидеров, а в 2019 – едва вошел на 5 позицию.

Всего в 2021 году чаще всего покупают билеты по следующим направлениям:

Киев — Ивано-Франковск (15% от общего количества купленных билетов);

Киев — Львов (14%);

Днепр — Киев (14%);

Львов — Киев (12%);

Киев — Харьков (11%).

А еще, интересно знать, чаще всего для путешествий выбирают среды и четверги, места в середине вагона (с 13 по 18) и 3 или 4 вагон.