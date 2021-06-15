Загалом, у цих двох рубриках наша країна посіла почесне друге місце після Ліхтенштейну. А серед країн для хайкінгу в Європі Україна зайняла лише 6 місце.

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Які перемоги здобули українські Карпати

Здобуток перший – в Україні одні з найдовших пішохідних маршрутів. Середня тривалість становить 23 682 метри. Ще більше ходять у горах Ліхтенштейну – один маршрут це близько 50 кілометрів.



Рейтинг найдовших маршрутів горами / Інфографіка SaveOnEnergy

Здобуток другий – в українських Карпатах маршрути мають в середньому 1 220 метрів набору висоти. Це дозволяє мандрівникам бачити неймовірні краєвиди та насолоджуватися гірськими пейзажами.



Рейтинг найшвидшого набору висоти на маршруті / Інфографіка SaveOnEnergy

Здобуток третій – це відзнака у загальному рейтингу найкращих країн Європи для хайкінгу. З 10 позицій Україна посіла 6 місце. Це пов’язано із тим, що у цьому рейтингу враховували низку критеріїв комплексно. Зокрема: інфраструктуру, різноманітність маршруту і пейзажу, складність сходження тощо.

Рейтинг по хайкінгу очолили Ірландія, Ісландія і Великобританія, хоча вони помітно поступаються Україні за довжиною маршрутів і набором висоти.