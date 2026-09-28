Українка, яка веде свій тікток-блог про подорожі @kristikuzenko, розповіла, як їй вдалося побачити Велику Британію без візи. Щоправда, цей лайфхак підійде не для всіх.

Як побачити Лондон без британської візи?

Стандартна туристична віза на 6 місяців у Велику Британію для українців коштує 135 фунтів стерлінгів, тобто 8 тисяч гривень. Якщо користуватися послугами агенції, а не подаватися самостійно, то вартість буде дорожчою. При цьому, треба бути готовим до того, що у разі відмови візовий збір не повертають.

Водночас мало хто знає, що Велику Британію можна відвідати без візи, якщо ви летите транзитом з або до США, Канади, Австралії або Нової Зеландії та маєте дійсну візу однієї з цих країн. У такому випадку дозволений термін перебування на території Великої Британії становить 2 доби.

По такій транзитній схемі я летіла з Канади до Польщі через Глазго. Я прилетіла в Глазго вранці, переночувала там і наступного дня ввечері вилетіла в Польщу. Квитки були у різних авіакомпаніях та на окремих бронюваннях, тобто це не був пересадковий квиток,

– розповіла українка.

На паспортному контролі в аеропорту Глазго українка сказала, що прилетіла транзитом з Канади і наступного дня полетить в іншу країну. Її без проблем пропустили і навіть не сказали показати квиток.

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Українка розповіла, як можна побачити Велику Британію без візи: відео

Куди піти у Глазго?

Глазго – це найбільше місто у Шотландії, де туристи на кожному кроці можуть знайти щось особливе. Зокрема, тут варто побачити Морський музей, будівля якого виконана у футуристичному стилі. Навіть якщо ви не плануєте заходити в середину, варто хоча б прогулятися поруч.

У Глазго навіть є локація, яка нагадує Австралію, а саме славнозвісний Сіднейський оперний театр. Мовиться про конференц-центру Clyde Auditorium. Університет Глазго особливо сподобається шанувальникам "Гаррі Поттера", адже тут здається, наче ви потрапили у Гоґвортс.

Також у Глазго треба побачити парк Поллок, некрополь та Музей й артгалере. Келвінгроув.