Готель зі слонами на Шрі-Ланці, про якого мріють мільйони: жахлива правда про це місце

Ви могли бачити у соцмережах красиві фотографії туристів, які відпочивають у басейні, а внизу у річці купаються слони. Українка на власні очі побачила це багатьма омріяне місце, але залишилася засмученою.

Українка Леонора Гончарук, яка веде свій блок у тіктоці під ніком @lena_bigmac, поділилася враженнями про відвідування притулку Піннавела і однойменного готелю у Шрі-Ланці.

Справжній відгук на Піннавела: що українці тут не сподобалося?

Піннавела – це одна з найпопулярніших локацій Шрі-Ланки, де можна побачити, як десятки слонів миються на річці. Леонора приїхала сюди за красивою картинкою, а побачила те, про що не пишуть в інстаграмі.

Українка забронювала готель з видом на річку і слонів на одну ніч. Коштував номер 50 доларів. Заселення було о 16:00 і жодною хвилиною раніше – поліція просто заборонила наближатися до готелю, щоб туристи раптом не побачили купання слонів безкоштовно, адже воно відбувається якраз до 16:00.

Сам номер був не першої свіжості, але за азійськими мірками досить непоганий. Ввечері українка пішла на вечерю в сусідній ресторан і була просто в захваті, коли в один момент в небо злетіти сотні летючих лисиць. Це видовище нагадувало момент з фільму жахів, але водночас було прекрасним.

Уже вранці на мандрівницю чекало те, заради чого вона їхала у Піннавелу 5 годин – на річку вийшли слони. Спочатку їх було декілька, а потім все більше і більше. Леонора стояла на балконі і просто не вірила своїм очам. Потім вона купалася в басейні і робила славнозвісні фото на фоні слонів і навіть могла погладити їх, коли вони наближалися до готелю. Тварини ж у той час весело гуляли річкою під яскравим сонечком.



Слони у Піннавелі / Фото Celine Chan

Однак на цьому радощі від видовища закінчилися. Українка побачила, як з'явилися слони з великими ланцюгами, а працівники притулку прив'язали їх до землі. На це було важко дивитися, але з'ясувалося, що це вимушена міра – мовляв, прив'язують лише агресивних слонів, щоб вони не билися.

Крім того, біля входу до готелю жінка побачила купу туристів, яких сюди привезли на екскурсію, щоб помити слона. Працівники притулку спеціально штурхали тварин гострою палкою, щоб вони лежали, допоки людина не натішиться і не пофотографується.

Усе це залишає двояке враження. З одного боку, притулок, в якому дбають про покинутих слонів, які не виживуть у дикій природі. А з іншого – тварин використовують у цілях заробітку,

– сказала Леонора.

Українка показала всю правду про притулок для слонів Піннавела: відео

Що відомо про Піннавелу?

За даними у Вікіпедії, притулок для диких слонів Піннавела розташований біля міста Кегалле. Його відкрила влада Шрі-Ланки у 1975 році на території кокосової плантації на річці Махаоя. Метою цього місця став порятунок покинутих батьками слоненят, яких знаходили у джунглях, але через кілька років у притулку запустили і програму з розведення слонів.

Важливим завданням притулку є відтворення природного середовища проживання слонів, але, як розповіла українка, це не завжди відповідає дійсності. Інші туристи, які побували у притулку, також розповідають про жорстоке ставлення до тварин.

Мандрівник Денні ван дер Мейден у своєму блозі Reizen&Reistips зізнався, що щиро шкодує про те, що побував у Піннавелі, адже це місце не можна назвати природним для слонів. У дикій природі слони не дозволяють себе гладити і не ходять заковані у ланцюгах.