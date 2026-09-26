У Японії зовсім інша культура та звичаї, які для європейців можуть бути дивними. Те, що місцеві вважають абсолютно звичайним, для іноземця може виглядати незвично або навіть лякати. Українка @khersonchankas, яка побувала в Японії, розповіла про три речі, які її налякали у цій країні.

Що налякало українку у Японії?

Перший пункт особливо важливий для людей, які мають арахнофобію – у Японії поширені павуки-стрибуни. У країні зафіксовано понад 100 унікальних видів цих павуків. Павуки-стрибуни відрізняються великими очима та короткими, міцними ногами. Вони не ловлять здобич у павутину, а вистежують та стрибають на неї.

Павук-стрибун / Фото Depositphotos

Деякі з цих видів живуть безпосередньо у будинках і квартирах. Японці ставляться до них прихильно і вважають милими. Павуків-стрибунів часто сприймають не як шкідників, а як корисних домашніх улюбленців. Водночас іноземці та люди, які бояться павуків, можуть не погодитися, адже їх такі "домашні улюбленці" добряче лякають.

Особливо туристів лякає вид Heteropoda venatoria. Ці павуки також живуть у будинках, мають велику розтягнуту форму тіла і дуже швидко пересуваються.

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Українка розповіла, що її налякало в Японії: відео

Другий момент, який здивував туристку з України, – це відсутність звичного ліжка. У традиційному японському помешканні замість нього є футон, який розкладають безпосередньо на татамі, тобто на підлозі. З огляду на павуків-стрибунів спати на підлозі українці було особливо моторошно.

Та насправді сьогодні далеко не всі японці сплять на футоні. У сучасних будинках і квартирах звичайні ліжка стали дуже поширеними, а футон значно частіше можна побачити саме в традиційних кімнатах, рьоканах та деяких гостьових будинках.

Традиційний японський номер / Фото Depositphotos

Третій нюанс, який налякав українку, – це відсутність людей на вулиці після 19:00.

На початках це дуже сильно лякає. Здається, що розпочався апокаліпсис,

– пояснила дівчина.

Річ у тому, що в сільській місцевості магазини часто зачиняються вже о 18:00, тож ввечері турист справді може вийти на вулицю й побачити майже порожні торгові квартали, зачинені магазини та дуже мало перехожих. Водночас у великих містах, як Токіо чи Осака, ввечері навпаки дуже гамірно і людно.