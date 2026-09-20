Українка @khersonchankas місяць мандрувала Японією і підрахувала усі свої витрати. З'ясувалося, що вони не такі й великі, особливо якщо порівнювати з вартістю iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ, яка коливається у межах 158 – 165 тисяч гривень.

Скільки коштує провести місяць у Японії?

Для відвідування Японії українцям потрібна віза. Щоб її відкрити, можна скористатися послугами агенції, і коштує це 32 долари. За місяць мандрівниця з України встигла пожити у трьох локаціях – в Осаці, Токіо і біля мальовничої гори Фудзі. Загалом на оренду житла вона витратила 805 доларів. На швидкісний потяг Сінкансен і метро в дівчини пішло ще 300 доларів.

Щоб не носити з собою важку валізу, туристка відправляла її між містами спеціальним сервісом і це коштувало 30 доларів. На кафе, ресторани і продукти у магазинах дівчина витратила 600 доларів за місяць. Шопінг і сувеніри додому коштували 350 доларів.

У Японії українка відвідувала різні розважальні парки та туристичні локації, тож загалом на розваги вона витратила 400 доларів за весь період перебування в країні.

Уся поїздка обійшлася українці у 2 517 доларів, що в еквіваленті становить близько 112 тисяч гривень. Зауважимо, що у цю вартість туристка не врахувала авіапереліт. На перший погляд, ціна "кусається", але новий iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ коштує близько 158 – 165 тисяч гривень, що значно дорожче.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Українка зізналася, скільки витратила за місяць в Японії: відео

Подорож у Японію не обов'язково вимагає захмарного бюджету. Вартість такої поїздки залежить від маршруту, вибору житла, транспорту та звичок самого мандрівника. Досвід українки показує реальні витрати на тривалу поїздку й може стати орієнтиром для тих, хто давно планує власну подорож до Японії, але не уявляє, яку суму варто закладати на місяць.