Украинка @khersonchankas целый месяц путешествовала по Японии и подсчитала все свои расходы. Оказалось, что они не такие уж и большие, особенно если сравнивать со стоимостью iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ, которая колеблется в пределах 158 – 165 тысяч гривен.

Сколько стоит провести месяц в Японии?

Для посещения Японии украинцам нужна виза. Чтобы ее оформить, можно воспользоваться услугами агентства, и это обойдется в 32 доллара. За месяц путешественница из Украины успела пожить в трех местах – в Осаке, Токио и у живописной горы Фудзи. Всего на аренду жилья она потратила 805 долларов. На скоростной поезд Синкансэн и метро у девушки ушло еще 300 долларов.

Чтобы не носить с собой тяжелый чемодан, туристка отправляла его между городами специальной службой, и это стоило 30 долларов. На кафе, рестораны и продукты в магазинах девушка потратила 600 долларов за месяц. Шоппинг и сувениры домой обошлись в 350 долларов.

В Японии украинка посещала различные парки развлечений и туристические достопримечательности, поэтому в целом на развлечения она потратила 400 долларов за весь период пребывания в стране.

Вся поездка обошлась украинке в 2 517 долларов, что в эквиваленте составляет около 112 тысяч гривен. Отметим, что в эту сумму туристка не включила авиаперелет. На первый взгляд, цена "кусается", но новый iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ стоит около 158 – 165 тысяч гривен, что значительно дороже.

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Украинка призналась, сколько потратила за месяц в Японии: видео

Путешествие в Японию не обязательно требует заоблачного бюджета. Стоимость такой поездки зависит от маршрута, выбора жилья, транспорта и привычек самого путешественника. Опыт украинки показывает реальные расходы на длительную поездку и может стать ориентиром для тех, кто давно планирует собственное путешествие в Японию, но не представляет, какую сумму стоит закладывать на месяц.