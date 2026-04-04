Куди піти у Лондоні, а які місця краще оминати: українка ділиться інсайдами
- Українка рекомендує замість платного Лондонського ока відвідати безкоштовний оглядовий майданчик на 50-му поверсі багатоповерхівки Horizon 22.
- Вона також радить відвідати Вестмістерське абатство, парк St. James та інші локації.
Подорож у Лондон – це мрія багатьох туристів. Однак навіть у цьому атмосферному та безумовно красивому місці є локації, які можуть розчарувати.
Українка, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @r_taliia, відвідала Лондон і поділилася своїм чесним відгуком про це місто.
Читайте також Можна і не долетіти: українці дали поради тим, хто збирається на Мадейру
Куди українка радить піти в Лондоні?
У Лондоні є одне з найбільших оглядових коліс у світі – Лондонське око. За даними у Вікіпедії, його висота становить 135 метрів. Як зазначено на GetYourGuide, квиток на Лондонське око коштує 1 750 гривень. За словами українки, це того не вартує. Вона радить піти на безкоштовний оглядовий майданчик, з якого відкривається не менш захопливий вид і при цьому зекономити гроші.
Дівчина підіймалася на 50-й поверх багатоповерхівки Horizon 22. Це було абсолютно безкоштовно, але квиток на майданчик слід бронювати заздалегідь.
Після прогулянки біля знаменитого Біг-Бена українка радить подивитися на Вестмістерське абатство, яке розташоване поруч і не менш красиве. Дорогою до Букінгемського палацу є парк St. James, який не варто оминати увагою. Тут дуже красиво – поміж людей ходять лебеді й качки, усе довкола цвіте, бігають білки.
Сам палац трохи розчарував українку. Річ у тому, що вона потрапила на зміну варти, але через те, що було дуже багато людей, так нічого й не побачила.
Якщо ви вже в центрі, то варто завітати на площу Пікаділлі, Чайна-таун та Трафальгарську площу. А біля Лондон Сіті обов'язково відвідати величний Собор святого Павла.
Українці дуже сподобався Музей природознавства. Його масштаби та кількість експонатів дійсно вражають. А от Британський музей туристка не оцінила, за її словами, тут сподобається любителям історії. До слова, вхід в обидва музеї був безкоштовний, але треба реєструватися.
Зверніть увагу! Музей природознавства працює щодня з 10:00 по 17:50. Зареєструватися для відвідування – можна тут.
Дівчина також радить погуляти елітним районом Ноттінг-гілл і закласти на це не менше як 2 години, адже тут хочеться фотографувати кожен куточок. Ще одна вау-локація – це район Кенері-Ворф. На заході сонця тут особливо красиво – набережна, скляні хмарочоси та літаки в небі.
Які ще цікаві місця у світі варто відвідати?
В Іспанії є чимало цікавих та автентичних міст, окрім популярних Барселони та Мадриду. Ми детально розповіли про 5 справжніх "прихованих перлин" Іспанії, які точно сподобаються мандрівникам.
Кіпр визнали країною з найчистішими пляжами у Європі. Тож можна сміливо планувати відпустку на цей середземноморський острів.
Експерти назвали міста у країнах Європи, які маловідомі серед туристів, але значно цікавіші за столиці. Замість Амстердама, Афіна та Бухареста варто відвідати інші міста.