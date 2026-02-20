Українка побувала в Японії й оцінила міста країни – одне їй нагадало Київ

Японія для багатьох українців залишається країною контрастів і загадок – із неоновими мегаполісами, тишею храмів і правилами, що дивують європейців. Одні їдуть сюди за технологіями та футуристичною архітектурою, інші – за сакурою, традиціями й особливою культурою поваги до простору та порядку. Українка оцінила міста Японії, в яких встигла побувати.

Користувачка тіктоку @n.ann_life поділилася своїми враженнями про Японію і зізналася, яке місто тут їй сподобалося найбільше.

Як українка оцінила міста Японії?

Токіо – 8 з 10. За словами українки, це гарне місто, в якому є багато парків і цікавих локацій, але воно надто шумне.

Мацумото – 10000 з 10. Це маленьке містечко у підніжжя гір. Тут дуже спокійне, є декілька історичних місць, багато затишних закладів, великий ТЦ тощо.

Тояма/Такаока – 10 з 10. У цих маленьких містечках, які розташовані поруч, є дуже красиві краєвиди і панує спокійний темп життя.

Харадзюку – 10 з 10. Тут можна побачити автентичне японське поселення.

Нагоя – 6 з 10. Це дуже шумне бетонне місто, в якому брудніше, ніж в Токіо. Хоч тут і є гарні місця, та мандрівниці місто не сподобалося.

Осака – 10 з 10. Це дуже мальовниче місто з великлю кількістю музеїв, парків, цікавих закладів. За атмосферою воно нагадало українці Київ.

Місто Осака в Японії / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Туристам, які збираються у Японію, треба знати кілька важливих правил, яких дотримуються у цій країні. Наприклад, тут не заведено їсти ідучи. Якщо ви взяли їжу в кіоску, то знайдіть лавочку чи парк, щоб поїсти там. Вживати алкоголь на вулиці взагалі не можна. У громадському транспорті розмовляти телефоном вважається неввічливим, бо це порушує спокій інших пасажирів.

Які ще міста Японії варто побачити?