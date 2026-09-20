Дешевше, ніж iPhone 18: українка місяць подорожувала Японією та розповіла, скільки це коштувало

Японія – це мрія багатьох українських мандрівників: далека країна з сучасними мегаполісами, давніми храмами, незвичною культурою та мальовничою природою. Водночас така подорож може здаватися недешевою. Та насправді навіть місяць мандрів Японією може коштувати дешевше, ніж новенький iPhone 18 Pro Max.

Українка @khersonchankas місяць мандрувала Японією і підрахувала усі свої витрати. З'ясувалося, що вони не такі й великі, особливо якщо порівнювати з вартістю iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ, яка коливається у межах 158 – 165 тисяч гривень.

Скільки коштує провести місяць у Японії?

Для відвідування Японії українцям потрібна віза. Щоб її відкрити, можна скористатися послугами агенції, і коштує це 32 долари. За місяць мандрівниця з України встигла пожити у трьох локаціях – в Осаці, Токіо і біля мальовничої гори Фудзі. Загалом на оренду житла вона витратила 805 доларів. На швидкісний потяг Сінкансен і метро в дівчини пішло ще 300 доларів.

Щоб не носити з собою важку валізу, туристка відправляла її між містами спеціальним сервісом і це коштувало 30 доларів. На кафе, ресторани і продукти у магазинах дівчина витратила 600 доларів за місяць. Шопінг і сувеніри додому коштували 350 доларів.

У Японії українка відвідувала різні розважальні парки та туристичні локації, тож загалом на розваги вона витратила 400 доларів за весь період перебування в країні.

Уся поїздка обійшлася українці у 2 517 доларів, що в еквіваленті становить близько 112 тисяч гривень. Зауважимо, що у цю вартість туристка не врахувала авіапереліт. На перший погляд, ціна "кусається", але новий iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ коштує близько 158 – 165 тисяч гривень, що значно дорожче.

Українка зізналася, скільки витратила за місяць в Японії: відео

Подорож у Японію не обов'язково вимагає захмарного бюджету. Вартість такої поїздки залежить від маршруту, вибору житла, транспорту та звичок самого мандрівника. Досвід українки показує реальні витрати на тривалу поїздку й може стати орієнтиром для тих, хто давно планує власну подорож до Японії, але не уявляє, яку суму варто закладати на місяць.