Без душу і туалету: українка забронювала яхту замість готелю і поділилася враженнями
- Українка забронювала яхту для ночівлі на Канарських островах і поділилася своїм досвідом.
- Хоча проживання на яхті коштує 57 євро на добу, та воно не дешевше за бюджетні готелі у місті.
Ночівля на яхті звучить як мрія з рекламних буклетів: море поруч, легке погойдування хвиль і романтична атмосфера замість звичайного готельного номера. У деяких популярних туристичних містах власники здають пришвартовані в портах яхти як цікаву альтернативу житлу. Однак на практиці такий формат відпочинку може суттєво відрізнятися від очікувань.
Українка Настя, яка веде блог у тіктоці під ніком @anahorban, вирішила спробувати щось нове у подорожах, а тому замість готелю забронювала яхту на Канарських островах. У відео вона поділилася своїми враження і розповіла про важливі нюанси.
Читайте також Від пінгвінів до острова-в'язниці: туристи закохаються у це місто всього за 3 дні
Що треба знати про яхту-готель?
Площа яхти, яку забронювала мандрівниця, становила всього 8 квадратних метрів. Хоч це і дуже мало, та на яхті було багато необхідних речей, які компактно помістилися: зручне спальне місце для двох осіб, маленький холодильник, мікрохвильовка, електрочайник і кавоварка. Яхта під'єднана до електроживлення і водопостачання з порту, а тому вода тече з-під крана з нормальним напором.
Уночі у порту було тихо, а зручний матрац і легеньке погойдування робили сон дуже затишним. Однак наступної ночі був шторм і яхту похитувало. Та найбільше заважав скрип щогли від сильного вітру.
У проживанні на яхті був один значний мінус – хоч на борту і був туалет, але користуватися ним, коли яхта пришвартована у порту, не можна. Дівчині видали спеціальний пропуск, який надає доступ до інфраструктури порту. Тільки там вона могла користуватися туалетом, душем і пральнею. Виглядало це досить пристойно, але не так комфортно, як у номері.
Однак, за словами українки, сніданки на палубі з видом на океан були того варті.
Знайти й орендувати цю яхту можна на Booking – вона називається Сanarian Pirat. Яхта розташована у порту міста Арресіфе на канарському острові Лансароте. Вартість проживання за добу становить 57 євро (2 900 гривень) на двох людей.
Це був новий і цікавий досвід, який чимось схожий на життя в кемпері. Але більше ніж на 2 – 3 ночі не рекомендувала б,
– підсумувала українка.
Українка показала яхту-готель на Канарах:
Де вигідніше ночувати – в готелі чи на яхті?
Насправді ночівля на крихітній яхті не дешевша, ніж ніч у зручному, але бюджетному готелі. Ми порівняли ціни на Booking і з'ясували, що за вартістю яхти Сanarian Pirat та трохи дорожче в Арресіфе можна знайти і бюджетні готелі. Щоправда, розташування у них не таке близьке до океану – до узбережжя треба буде пройтися щонайменше 15 хвилин.
Тож для економії яхта-готель не дуже підійде, а для нових вражень – цілком.
Які лайфхаки про готелі варто знати?
Один турист розповів, що у подорожах завжди бронює номер для двох для себе одного. За його словами, так він отримує не тільки більший простір, а й більше можливостей – додатковий сніданок, можливість запросити когось у номер тощо.
Деякі туристи помилково думають, що закуски у мінібарі входять у вартість проживання в готелі. Насправді це не так – майже все там платне і з великою націнкою. Однак є один лайфхак, який допоможе добряче зекономити. Якщо вам дуже захотілося ввечері шоколадного батончика, то візьміть його з мінібару, а потім просто купіть такий самий і покладіть його у холодильник.