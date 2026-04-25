У 18 років побачила пів Європи: українка назвала топ міст, у які готова повертатися сотню разів

Мандрівниця з України Валентина у свої 18 років вже відвідала 20 країн світу. Дівчина, яка багато подорожує і веде свій блог на цю тему, зізналася, які 3 міста в Європі стали її улюбленими. Архітектура, природа і атмосфера тут настільки вражають, що Валентина готова відвідувати ці місця ще сотню разів.

Тревел-блогерка @valentinnee.nn назвала 3 найкращі міста в Європі, які вона радить побачити кожному. Дівчина розділила їх за категоріями – найкраще морське місто, гірське та архітектурне.

Які міста у Європі радить відвідати мандрівниця?

Найкраще морське місто – Валлетта (Мальта)

Уся Мальта дуже сподобалася українці. Це країна з неймовірною архітектурою, бірюзовим морем і красивими скелястими пляжами. Тут можна поєднати пляжний відпочинок з дослідженням цікавих місць і в результаті провести найкращу відпустку у своєму житті.

Наскільки б я не любила курорти Іспанії, Італії, Хорватії і Греції, Мальта взагалі не схожа на щось з цього списку. Вона має особливу атмосферу,

– розповіла Валентина.

Українка розповіла про улюблені міста в Європі: відео

Найкраще гірське місто – Больцано або Брессаноне (Італія)

Українка бачила Альпи з різних сторін – в Австрії, Швейцарії, Німеччини, – але найбільше її вразили італійські Доломітові Альпи. Такої краси та атмосфери, як тут, немає більше ніде. Тут місцеві катають туристів на конях, грають на національних інструментах, готують дуже смачну їжу. Що найголовніше – туристів дуже мало, а краса просто неймовірна.

Валентина так і не змогла обрати між Больцано та Брессаноне, адже обидва містечка мають однакову атмосферу і гірські краєвиди на всі 360 градусів.



Доломітові Альпи в Італії / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Найкрасивіша архітектура – Будапешт (Угорщина)

Будапешт – це однозначний фаворит українки з гарними мостами, нереальною будівлею парламенту та романтичними вуличками. За її словами, Будапешт дуже контрастний. Тут поєдналися старовинна архітектура та клубна молодіжна атмосфера. Нічний клуб відкрили навіть у McDonald's.

Як пише The Sun, щоп'ятниці і щосуботи McDonald's на залізничній станції Ньюгаті у Будапешті перетворюється на нічний клуб з діджеями та світловими шоу. Відвідувачі можуть одночасно танцювати і замовляти улюблені страви у McDonald's.

McDonald's у Будапешті: відео

