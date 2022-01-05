В Україні відремонтували низку доріг, які ведуть до популярних туристичних локацій: список

Відтак навіть попри виклики пандемії, відремонтовані дороги підштовхнули українців більше подорожувати в межах країни. Розповідаємо про оновлені туристичні маршрути, скористатися якими можна сьогодні.

До теми Туристична сфера Києва успішно відновлюється: звідки приїжджають мандрівники

Одещина В Одеській області відремонтовано низку доріг до моря. Це більш як 50 кілометрів автошляхів, що ведуть до найулюбленіших місць відпочинку на Чорноморському узбережжі, зокрема, за маршрутом Кароліно-Бугаз – Грибівка – Санжійка, Приморське – Затока. Але ключовий туристичний вузол розв’язали завдяки завершенню 12-річної історії реконструкції мосту через Хаджибейський лиман на трасі М-05 Київ – Одеса. Які дороги відремонтували в рамках "Великого будівництва" / Фото Unsplash Миколаївська область

Т-15-13 Нечаяне – Очаків ще минулого літа була в жахливому стані. Щоб дістатися до курортного містечка Очаків та Чорноморської коси туристи та місцеві жителі місцями об'їжджали розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями. Цього сезону усі 37 кілометрів шляху відремонтовано та мають два шари нового асфальтобетону. Херсонська область У 2021 році відремонтовано під'їзд до заповідника Асканія-Нова. Укравтодор повідомляє, що завершився ремонт на 22 кілометрів автошляху. Дорогу збудували ще у 70-х роках минулого сторіччя, але жодного разу капітально не ремонтували. Нині вона безпечна та комфортна для подорожей. Запорізька область

Минулого року повністю відремонтували дорогу до Бердянська Н-30 Василівка – Бердянськ, протяжністю 119 кілометрів, яка також є однією з основних транспортних артерій області. Також оновили ще 42 кілометри дороги до курортного селища Кирилівка Т-08-20 Якимівка – Кирилівка, ремонтували її вперше за 40 років. Донецька область

Оновлено маршрут до Національного природного парку "Святі гори". У 2021 році відновлено 4,9 кілометра Т-05-21 /М-03/ – під'їзд до міста Святогірська. У планах – відновлення ще 4,4 кілометра траси. Харківська область

У 2021 році відновлено "Т-21-13 Золочів – Максимівка" до села Сковородинівка (Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди). У 2022 році Укравтодор планує відновити ще 30 кілометрів за маршрутом до села міського типу Старий Салтів (автомобільна дорога Т-21-04 Харків – Вовчанськ – контрольно-пропускний пункт "Чугунівка"). Черкаська область

Протягом 2020 – 2021 років працювали над маршрутом до Шевченківського національного заповідника (автомобільна дорога Р-10 Канів — Чигирин — Кременчук), протяжністю 25 кілометрів. На деяких автошляхах це перший ремонт за 50 років / Фото Unsplash Волинська область

У агенстві розповіли про початок ремонтних робіт на трасах до озер на території Шацького національного природного парку. На деяких автошляхах це перший ремонт за 50 років. Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – / М-06/ – це найдовша на Волині автомобільна дорога державного значення. У 2021 році оновлено за маршрутом до Шацьких озер, а саме на відтинку Піща – Любомль. Загалом – 45,5 кілометрів.

У 2021 році оновлено за маршрутом до Шацьких озер, а саме на відтинку Піща – Любомль. Загалом – 45,5 кілометрів. Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ – одна з доріг за туристичними маршрутами до озера Світязь та інших водойм. Цьогоріч її відновили на всій протяжності – 22,5 кілометри.

та інших водойм. Цьогоріч її відновили на всій протяжності – 22,5 кілометри. Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/ відновлена на ділянці від села Пульмо до урочища "Гряда" (5,6 кілометра).

Хмельницька область

Торік відремонтували 55 кілометрів автодороги Н-03 в напрямку від Хмельницького до Кам'янця-Подільського. Цього року – ще 30 кілометрів. У 2022 році повністю буде завершено ремонт дороги Н-03 (залишилось близько 15 км). У поточному році розпочали відновлення дороги Т-23-17 Кам’янець-Подільський – Стара Ушиця, яка веде до Бакоти. Роботи повинні завершитися впродовж 2022 року. До теми Які туристичні маршрути з'явилися в Україні протягом 2021 року Закарпатська область

Відремонтовано 44,6 кілометра найвисокогірнішої дороги державного значення в Україні – Т-07-18 Нижні Ворота – Воловець – Міжгір'я . Нею можна дістатися до Національного природного парку Синевир та Букових пралісів – ці об'єкти є Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Дорога проходить на висоті майже 500 метрів над рівнем моря.

. Нею можна дістатися до Національного природного парку Синевир та Букових пралісів – ці об'єкти є Всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Дорога проходить на висоті майже 500 метрів над рівнем моря. Відновлений найдовший маршрут області Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів , що проходить через село Ділове на Рахівщині.

, що проходить через село Ділове на Рахівщині. У 2021 році відновлено 44,4 кілометра Р-21 Долина – Хуст. Автомобільна дорога веде до Національного природного парку Синевир. Крім того, зазначена дорога є частиною Малого карпатського кола. Івано-Франківська область