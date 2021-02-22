В Офісі Президента заявили про створення державного авіаперевізника

Держава планує скасувати сплату податку на додану вартість для внутрішніх авіаційних перевезень. Це має створити позитивні умови для розвитку вітчизняних авіакомпаній та регіонального авіасполучення.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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Також він анонсував створення державного авіаційного перевізника в 2021 році.

Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, а й питання держави,

– заявив Тимошенко.

Минулої весни, на початку пандемії COVID-19, довелося залучати приватні авіакомпанії для евакуації громадян України з інших країн. У подібних випадках можна буде використовувати саме державного авіаперевізника.

Усе це буде вирішувати великий національний авіаперевізник, який буде, сподіваюся, відомий по всьому світу. І нам буде не те що не соромно, а всі у світі знатимуть, що це український авіаперевізник,

– заявив заступник керівника Офісу Президента.

Дивіться виступ Володимира Зеленського на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура":