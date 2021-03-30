Авіаслужби Туреччини та України розглянули та погодили питання щодо авіасполучення між Києвом та Аланією. Тепер деякі міста України будуть з'єднані з аеропортом Газіпаша, що біля турецького курорту.

Згідно з заявою, кількість перельотів буде подвоєно. За маршрутом Бодрум – Київ здійснюватиметься не 7, а 14 перельотів.

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14 перельотів на тиждень для маршруту Газіпаша – Київ та 7 перельотів з інших міст України було додано до угоди, – йдеться в заяві.

Літаки авіакомпанії Turkish Airlines вилітатимуть зі Стамбула, Анкари, Ізміра, Бодрума, Даламана, Бурси, Адани, Газіпаша до Києва, Дніпропетровська, Одеси, Сімферополя, Харкова, Львова, Севастополя, Херсона, Миколаєва, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська та Запоріжжя.

Водночас українські авіакомпанії літатимуть з Києва, Дніпропетровська, Одеси, Сімферополя, Харкова, Львова, Севастополя, Херсона, Миколаєва, Вінниці, Чернівців, Івано-Франківська та Запоріжжя до Стамбулу, Анкари, Ізміру, Бодрума, Даламана.

21 березня 2020 року через пандемію COVID-19 Туреччина повністю припинила авіасполучення з 46 країнами. Відновлення почалося з 1 червня з внутрішніх перельотів.

Відзначимо, уряд Туреччини запроваджує комендантську годину на вихідні та посилює карантин. Локдаун діятиме з 13 квітня.