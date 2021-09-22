Україна й Перу вводять взаємний безвізовий режим

Україна та Перу офіційно запроваджують безвізовий режим для громадян своїх країн. Тепер громадяни Перу зможуть перебувати в Україні до 90 днів протягом 180 днів.

Раніше відповідну угоду між Кабінетом Міністрів та урядом Перу підписав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та посол Перу в Польщі та в Україні Альберто Ефраїн Уілфредо Салас Бараон.

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Підписання угоди відбулося ще 15 липня. Вона запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України та Перу строком до 90 днів протягом 180 днів. Як раніше зазначили у МЗС України, розширення безвізу із Перу:

збільшить кількість міжлюдських контактів,

сприятиме новим культурним, фаховим, бізнес-контактам між нашими країнами.

Для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку Перу запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.

У документі є положення, яке дозволяє сторонам застосовувати до громадян держав іншої сторони національне законодавство, якщо воно передбачає сприятливіші умови.

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Які документи потрібні для в'їзду

Аби скористатися можливістю, мандрівникам потрібно мати документи, які підтверджують туристичну мету їхньої подорожі. Окрім біометричного паспорта прикордонники Перу можуть попросити показати бронювання апартаментів чи зворотні квитки.