Україна і Грузія домовились про взаємне визнання довідок про вакцинацію від COVID-19

Україна та Грузія попередньо домовилися про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від коронавірусу. Це має максимально спростити перетин кордону громадянами обох країн.

Відповідна угода буде підписана найближчим часом. Про це повідомляється на сайті Кабміну за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з главою уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

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Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди щодо взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19, – розповів Шмигаль.

За його словами, спрощення умов в'їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні потоку грузинських туристів. Своєю чергою, Іраклій Гарібашвілі згадав, що до Грузії приїздить чимало українських мандрівників, вони не менш зацікавлені, щоб їхня кількість ще більше зросла.

Крім того, під час цієї зустрічі вони обговорили посилення співпраці у сфері безпеки, торгівлі та енергетики.

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