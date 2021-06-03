Украина и Грузия договорились о взаимном признании справок о вакцинации от COVID-19

Украина и Грузия предварительно договорились о взаимном признании документов, удостоверяющих прививки от коронавируса. Это должно максимально упростить пересечение границы гражданами обеих стран.

Відповідна угода буде підписана найближчим часом. Про це повідомляється на сайті Кабміну за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з главою уряду Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

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Важливою стала домовленість про укладення найближчим часом угоди щодо взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19, – розповів Шмигаль.

За його словами, спрощення умов в'їзду до Грузії для громадян України та поступове нарощування регулярного авіасполучення між містами наших країн сприяє активізації туризму.

Прем'єр-міністр також зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні потоку грузинських туристів. Своєю чергою, Іраклій Гарібашвілі згадав, що до Грузії приїздить чимало українських мандрівників, вони не менш зацікавлені, щоб їхня кількість ще більше зросла.

Крім того, під час цієї зустрічі вони обговорили посилення співпраці у сфері безпеки, торгівлі та енергетики.

За даними Worldometer , станом на 3 червня 2021 року в Грузії виявлено 346 983 випадки зараження коронавірусом, з них 4 853 летальних.

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