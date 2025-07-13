Відомі тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько відкрили для українців унікальне місце – неймовірний водоспад у селі Семенівка. В інтерв'ю 24 Каналу мандрівники розповіли, що це місце їм вдалося побачити та зняти завдяки підписниці, яка підказала локацію.

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Мальовничий водоспад серед степу

Макс каже, що знайти все в інтернеті неможливо, тому блогери розпитують про маловідомі туристичні об'єкти в місцевих мешканців. Якось усе склалося навпаки – місцева сама їм написала та розповіла про унікальний водоспад.

Минулого року ми знімали Південну Бессарабію, Одеську область. Залишилося два дні до закінчення зйомок, і мені пише в інстаграмі дівчинка з Білгород-Дністровського району: "Я з села Семенівки, тут є класний водоспад, про який ніхто не знає, крім місцевих. Було б класно, якби ви колись про нього зняли". Я відповідаю: "Знаєш, дуже в тему ти написала, бо мені здається, що ми не колись його знімемо, а просто завтра",

– розповів тревел-блогер.

Мандрівники поїхали й надихнулися красою цього місця. Не поділитися нею з іншими було неможливо, адже це ще одне унікальне місце в Україні, яке варто було показати людям.



Водоспад, що стікає зі скель / Фото tua.in.ua

Це надзвичайний водоспад. Унікальність його в тому, що це водоспад, по суті, серед степу: формою нагадує півколо, а вода стікає наче зі скель. Я такого ніде в Україні ще не бачив,

– додав Макс Узол.

Який же захват потім був у місцевої мешканки, коли вона побачила водоспад у нашому випуску, кажуть мандрівники. "Вона дуже дякувала, а я зі свого боку подякував їй. Саме завдяки підписниці ми знайшли це місце і змогли розказати про нього всій Україні", – поділився Максим.

Що відомо про локацію

На карті позначене лише джерело, куди стікають води, але вказівки, що там ще є водоспад немає. Він розташований неподалік від Дністровського лиману. На фото поодиноких мандрівників видно, що це справді неймовірний водоспад, який стікає з невеликої висоти, можливо, близько з 1,5 метра.



Місце, де тече водоспад / Фото tua.in.ua

Він є справжньою прихованою перлиною села Семенівка, адже натрапити на нього можна хіба що випадково. Водоспад розташований посеред непомітної лісової галявини, яка ще й густо заросла.