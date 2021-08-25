Наразі найдовший підвісний міст розташовано в Португалії. Його довжина складає 516 метрів.

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Підвісний міст в Карпатах

Влада Угорщини вже провела тендер публічних закупівель. Його компанія Graboplan Industrie Ltd, яка виконає проєкт від 11,3 мільйона євро. Міст з'єднає вершини гір Земплен у Західних Карпатах. Для відвідувачів міст буде доступний з пішохідних стежок, які будуть побудовані на Варегі та Сарегі.



Візуалізація мосту / Фото Daily News Hungary

На територію можна потрапити лише у години роботи нацпарку, після покупки вхідного квитка. Пішохідний міст буде побудований із сучасних і міцних матеріалів в унікальному дизайні канатного мосту. Він буде надзвичайно чутливим до рухів та вібрацій. На вершинах встановлять металеву конструкцію, яка важитиме як мінімум 140 тонн, щоб зробити міст безпечним та відносно стабільним.



Конструкція мосту в Угорщині / Фото Daily News Hungary

Пішохідна поверхня мосту матиме ширину 1,2 метра та довжину 700 метрів, що робить його найдовшим підвісним мостом у світі.